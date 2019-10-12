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體操世錦賽／男子全能 李智凱、唐嘉鴻無緣獎牌

2019-10-12 03:18中央社 台北12日電

「鞍馬王子」李智凱今天凌晨在世界體操錦標賽個人全能決賽，繳出83.798分，排第12，隊友唐嘉鴻則以83.816分、第11名作收，兩人後續將各自在鞍馬、單槓決賽續拚獎牌。

俄羅斯在男子個人全能項目大豐收，分別由納戈爾內（Nikita Nagornyy）、達拉洛揚（Artur Dalaloyan）各拿下88.772分、87.165分，包辦金、銀牌，而烏克蘭選手維爾尼亞伊夫（Oleg Verniaiev）以86.973分鍍銅。

2019世界體操錦標賽在德國斯圖加特舉行，中華男子體操代表隊這次在世界體操錦標賽大有斬獲，不但獲得4張成隊的2020東京奧運門票，還闖進男團決賽，最終以248.243分，第6名作收，締造紀錄。

世錦賽團體賽事結束後，緊接著全能、單項決賽登場，李智凱今年4月才開始把重心轉往全能，並在6月舉行的亞洲競技體操錦標賽奪金，而唐嘉鴻則在8月的世界體操錦標賽國手選拔賽中挑戰全能，這次兩人在世錦賽資格賽中，各以84.481分、82.763分，在個人全能項目分居第7、14，雙雙闖進決賽。

男子全能包括地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓等6個單項，李智凱決賽最先挑戰的是擅長的鞍馬項目，拿下15分，與中國選手肖若騰，並列該單項第一。

唐嘉鴻同樣在擅長的單槓項目繳出14.7分，同樣在該單項並列第一。

唐嘉鴻、李智凱最終總分分別為83.816分、83.798分，各以第11、12名作收

兩人接下來將在單項決賽繼續努力，其中李智凱12日將與隊友蕭佑然一同在世錦賽鞍馬決賽上陣，而唐嘉鴻將在13日壓軸的單槓決賽登場。

唐嘉鴻李智凱世錦賽
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