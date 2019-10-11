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上海網賽／苦戰三盤落敗 費德勒不敵澤瑞夫止步8強

2019-10-11 20:56聯合報 記者毛琬婷／即時報導

在大會頭號種子、塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）遭逆轉淘汰出局後，世界排名第3的「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）也沒能闖過8強這關，儘管他曾在次盤化解5個賽末點，仍以3：6、7：6（9：7）、3：6不敵世界排名第6的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），無緣晉級。

費德勒與澤瑞夫過去6度交手，雙方各取得3勝戰成平手，今天兩人在上海名人賽8強賽短兵相接，首盤澤瑞夫在關鍵第6局，靠著唯一的破發機會成功兌現，以6：3先下一城。

次盤第2局澤瑞夫的發球率先遭到破發，但他在下一局立刻回破，隨後雙方互保發球局來到第11局，澤瑞夫再度破了費德勒的發球局，並在下一局連下3分取得40：0的絕對優勢，但費德勒展現韌性，先是化解了3個賽末點後成功破發，也將比賽逼進「搶七」決勝局。

費德勒在「搶七」決勝局先握有5：3的領先，卻遭澤瑞夫連拿3分，再度出現賽末點機會，但澤瑞夫始終沒能成功兌現，7：7後費德勒連拿2分，也將盤數扳平。

決勝盤澤瑞夫在自己的發球局表現出色，沒給費德勒任何破發機會，並在第2局率先破發，最終就在超過2小時的三盤大戰中勝出，搶下第3張4強門票，下一戰將碰上奧地利汀恩（Dominic Thiem）與義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini）之間的勝方。

澤瑞夫費德勒Roger Federer
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