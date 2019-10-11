網球／為小孩不當低頭族 費爸一度戒斷社群10周

2019-10-11 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



費德勒從七月至九月期間一度戒斷社群媒體近10周，原因是為了小孩因此不當低頭族。 美聯社 分享 facebook

在社群媒體發達的年代，全球不少頂尖運動員都會透過公開的個人社群網站與粉絲互動或是分享生活點滴，不過「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）從七月至九月期間一度戒斷社群媒體近10周，直到日前的拉沃盃與目前正在進行中的上海公開賽才「復出」頻繁更新。

儘管生涯已贏得102座ATP巡迴賽冠軍，並賺進1.27億美元的獎金，但38歲的費德勒與一般球迷一樣，曾是社群網站的熱愛者，不但喜歡與球迷分享生活點滴，還會轉發一些有趣的貼文，不過在今年七月初到九月，費德勒累積長達10周未在個人社群網站上更新任何資訊。

不過在九月下旬費德勒從推特中復出，且還比過去更頻繁的更新貼文，包括分享他在拉沃盃中與歐洲隊隊友的合照以及這次上海賽的點滴，費德勒說：「在溫網之後，我花了很多時間陪伴家人，在孩子的身邊時，我盡量保持不拿手機，以成為他們的榜樣，但現在孩子不在這邊，他們也不會看新聞，所以不知道我正在這邊用著手機，其實我一直很喜歡透過社交網站與粉絲互動。」

從本月2日至今，費德勒已經更新或轉發了至少25條貼文，不過大多是分享個人心情和照片，一篇商業性文章都沒有，他說：「我總是告訴自己，如果要強迫自己每天發至少兩篇文章，那不是我想要的，儘管大家都說你要這樣做，但我一點都不在乎，因為我不想在社交網站上賺錢，我只是想和粉絲一起互動。」

也因為這樣的社群網站經營策略，讓費德勒在推特上擁有1270萬的追蹤者，比起約克維奇（Novak Djokovic）多了近400萬，但目前已闖進上海大師賽八強的他也預告，父母已抵達上海觀戰，本周將會減少更新。