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國慶英雄遊行 國手讚民眾和天氣一樣熱情

2019-10-10 15:58中央社 台北10日電

世大運中華隊選手乘坐悍馬車參與在今日（10日）登場的「2019台灣英雄大遊行」，...
世大運中華隊選手乘坐悍馬車參與在今日（10日）登場的「2019台灣英雄大遊行」，遊行隊伍行經館前路英雄谷，受到民眾熱烈歡迎。記者季相儒／攝影
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台灣英雄國慶花車大遊行今天中午11時40分出發，以「勇敢自信 堅持就贏」為標語，沿途民眾夾道歡迎，讓參與的國手們笑稱：「台灣的民眾和今天的天氣一樣熱情。」

台灣英雄國慶花車大遊行中午從小南門前出發，上午就有不少球迷聚集在起點，希望可以近距離目睹偶像，也讓遊行還沒開始，國手們就感受到民眾的熱情滿點。

今年遊行陣容除了拿坡里世界大學運動會的國手，還有奪下棒球世界冠軍的U18選手，與即將登場的世界12強棒球賽中華隊，今年也破天荒邀請參加第45屆國際技能競賽的另類國手，和大家一起分享他們的榮耀。

遊行最高潮，就是行經館前路的「英雄谷」，當車隊緩緩開進，街道兩旁射出漫天紙花，今年拿下國際技能競賽門窗木工優勝的屏東科大4年級國手林建新就說：「那是遊行當中印象最深的部分，當紙花噴灑出來那一刻，真的很爽。」

U18中華隊選手余謙（右）乘坐悍馬車參與在今日（10日）登場的「2019台灣英雄...
U18中華隊選手余謙（右）乘坐悍馬車參與在今日（10日）登場的「2019台灣英雄大遊行」，遊行隊伍行經館前路英雄谷，受到民眾熱烈歡迎。記者季相儒／攝影
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整個遊行約歷時1個半小時，近下午1時，大型花車緩緩駛進終點自由廣場，而廣場早已擠滿了等待多時的民眾，還有不少外籍旅客也停下腳步跟著一起看熱鬧。只可惜國手們搭乘的悍馬車，沒開進自由廣場內，讓許多想目睹昔日旅美強投王建民風采的粉絲們撲了個空。

今年拿下國際技能競賽噴漆隊史首金的楊婷喻提到，第一次參加國慶遊行，和她想像中的很不一樣：「我以為大家會很冷淡，沒想到民眾超熱情。」而她看到終點自由廣場前有大批民眾在等待，卻沒機會和民眾近距離互動，讓她覺得有點小可惜。

世大運網球男單金牌曾俊欣（右）乘坐悍馬車參與在今日（10日）登場的「2019台灣...
世大運網球男單金牌曾俊欣（右）乘坐悍馬車參與在今日（10日）登場的「2019台灣英雄大遊行」，遊行隊伍行經館前路英雄谷，受到民眾熱烈歡迎。記者季相儒／攝影
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