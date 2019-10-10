網球／高芙首闖8強 世界排名竄進百大以內

2019-10-10 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



今年在溫布頓一鳴驚人的美國15歲小將高芙（Cori Gauff），本季驚奇旅程仍是進行式，她在奧地利的林茲女網賽首度打進8強，世界排名將從目前110名提升到兩位數，在明年的澳網有機會直接從會內賽打起。

高芙在溫布頓是從會外賽挺進，成為網球公開化年代後最年輕的會內賽選手，且一路落過關斬將進入第二周賽程，成為賽會最大驚奇；她接著在美網獲得外卡，本周再因烏克蘭對手柯伊洛娃（Kateryna Kozlova）在第三盤退賽、生涯首闖WTA賽事8強，下周世界排名至少升到94名，幾乎接近直接進入明年澳網會內賽。

在林茲女網賽會外賽最終輪出局的高芙，是以「幸運落敗者」身分補進會內名單，為首闖8強再現戲劇性，她開心說：「我希望藉由這些比賽繼續進步，爸爸告訴我，他從美網開始就看到我的進步，如今比賽就是我的全部，我想盡可能多打，並且感覺精力充沛，渴望做得更好。」

明年3月才要滿16歲的高芙，成為14年來WTA最年輕的8強選手，她透露設定的目標是能進入兩場大滿貫的會內賽，本季已經完成，「大滿貫帶來很多積分，這場比賽又讓我推進一些，這真的很瘋狂，因為我是幸運的失敗者，而這一切都發生了，我當然希望盡可能再提升（排名）。」

她笑說，對於排名沒有多想，「但你必須設立一些目標去達成。」