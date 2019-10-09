體操世錦賽／中華男團第六作收 李智凱、唐嘉鴻寫佳績

2019-10-09 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



在完成爭奪東京奧運成隊門票的階段性任務後，中華男子體操代表隊今天在世錦賽男子團體決賽中再度登場，面對世界列強的競爭下，中華隊最終以248.243分的第六名成績作收，其中唐嘉鴻與李智凱在各自擅長的單槓與鞍馬項目中，也都拿下所有參賽選手中的最高分。

世錦賽中華男子體操代表隊今年由李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然、游朝偉五人組成，在男子團體資格賽中，他們聯手繳出250.093分的第八名成績晉級到決賽，並且順利搶下明年東京奧運成隊的四張參賽門票。

而今天的決賽中華隊也與俄羅斯、中國大陸、日本、烏克蘭、英國、瑞士和美國等列強一同競爭，雖然奪牌難度相當高，但中華隊成員仍舊全力應戰，並且提前為接下來的單項賽事做準備。

在團體資格賽單槓項目拿下第一高分的唐嘉鴻，今天決賽再繳出14.916的佳績，在所有參賽選手中排名第一名，而李智凱在鞍馬項目也繳出15.000分的佳績，同樣排在所有選手中首位，最終中華隊以總分248.243分排名第六名作收，仍寫下難得佳績，而俄羅斯則是以261.726分拿下冠軍，險勝中國的260.729分。

在團體賽事落幕後，接下來中華隊將繼續在個人賽事拚戰，包括李智凱、唐嘉鴻的男子全能決賽將在11日進行，而單項決賽我國同樣有三名選手將登場，包括李智凱、蕭佑然將在12日晚間進行鞍馬決賽，唐嘉鴻的單槓決賽則是在13日壓軸登場。