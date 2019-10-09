東京、巴黎奧運備戰 體育署編列6億盼創歷史最佳

2019-10-09 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



體育署召開體育政策執行亮點記者會。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 教育部體育署自102年掛牌成立以來，結合國內外體育運動學者專家完成撰擬並公佈「體育政策白皮書」，今天體育署也在署長高俊雄帶領下召開體育政策執行亮點記者會，提到體育經費倍增等各項成果，另外，在「東京奧運奪金計畫」及「備戰2024巴黎奧運計畫」上，也已經合編六億元，希望能一舉突破歷屆最佳成績。

體育署指出，為了形塑國家體育運動「健康國民、卓越競技、活力臺灣」新願景，政府體育運動經費近年倍增，學生體適能表現及全民規律運動人口逐漸上升，國內運動產業蓬勃發展，相關硬體建設日趨完善；另外選手於各級國際賽事屢獲佳績，且我國人士在世界體壇上地位愈發重要，輔導及帶動臺灣成功辦理各項重大國際賽事，體育運動施政成效斐然。

在體育運動經費預算編列從102年的71億元至108年已高達132億元，增加近一倍，至於國際正式競賽獎牌數，從102年至107年已累積925面，包括金牌351面，都呈現了近七年我國體育運動的蓬勃發展。

體育署署長高俊雄指出，目前國內體育政策可分為卓越競技、健康國民及活力台灣，其中明年將在東京舉行的奧運會，以及2024年的巴黎奧運會，也已經編列六億經費，希望協助選手突破歷屆最佳成績。

而我國目前已經取得明年東京奧運12席參賽資格，包括射擊3名、游泳2名、田徑1名、射箭6名，再加上仍在進行中的體操世錦賽，我國也取得了男子成隊4名、女子1名資格，將待國際體操總會公布後納入。

體育署競技組副組長藍坤田指出，已經啟動的2020東京奧運黃金計畫，預計於年底檢視以及評估選手狀況和後續需求，至於名單是否會做出調整或是擴編，將由國訓中心競技強化委員會討論後再做決定。目前我國共有27名頂尖運動員分列在黃金計畫三級名單之中，其中包括郭婞淳、戴資穎、周天成等人都屬第一級。