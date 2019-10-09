親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
中職30年
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

運動筆記關於跑步【關於跑步】那些努力都是公平的
健行筆記2018 徒步環島-用腳畫台灣[山宿] 三分鐘排雲山莊介紹
NBA焦點球員- Shai Gilgeous-Alexander (10月9日)賽事精華- 鵜鶘 vs. 老鷹 (10月8日)

足球／FIFA下通牒伊朗終解禁 女性可進場看球

2019-10-09 17:21中央社 德黑蘭9日綜合外電報導

伊朗女學生開始可以學習足球，同時女性看足球禁令也將解除。 路透
伊朗女學生開始可以學習足球，同時女性看足球禁令也將解除。 路透
分享
伊朗數十年來只准男性進入足球場的爭議政策，在國際足球總會（FIFA）揚言取消伊朗的世足資格賽主辦權後終被打破，伊朗女球迷10日可以在德黑蘭進場觀戰伊朗對柬埔寨之戰。

由於伊朗神職人員主張，女性必須迴避陽剛氛圍並且不可讓她們看到打赤膊的男人，40年來伊朗一直禁止女性踏進足球場或體育館。

國際足球總會上個月下令，伊朗必須讓婦女自由進入球場，而且不得限制女性入場的人數。

FIFA下達這項指令前，伊朗曾發生暱稱「藍色女孩」的女球迷，為了看球賽喬裝男生，後因擔憂被捕入獄竟自焚而死的不幸事件。

如今伊朗女球迷很快就可藉由買門票觀賞由伊朗主辦、明天在首都德黑蘭自由體育場（Azadi Stadium）由地主伊朗對決柬埔寨的2022年世足資格賽。

伊朗國營媒體報導，首批門票不到一小時就完售，額外增加的座位也是瞬間秒殺。

伊朗體育部官員說，可容納10萬人的體育場，已準備好接待更多的女球迷。

明天得以憑票進場觀賽的3500名女球迷其中一人，是足球記者芮哈（Raha Poorbakhsh）。她告訴法新社：「我仍不敢相信此事（女球迷進場）即將成真，歷經這些年投入這塊領域、一切只能靠看電視，但現在每樣我終於都能親身體驗。」

【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

東京、巴黎奧運備戰 體育署編列6億盼創歷史最佳

2019-10-09 17:09

上海名人賽／墨瑞次輪出局 怒斥佛格尼尼「閉嘴」

2019-10-09 13:58

全運會／保齡球賽落幕 高雄、台中戰果豐碩

2019-10-09 13:34

全運會聖火到 南投已奪5金

2019-10-09 00:14

體操世錦賽／東奧達標 中華男團今晚再爭獎牌

2019-10-09 00:05

連續兩年U15冠軍 翠屏女子手球隊盼赴歐錦賽

2019-10-08 23:35

網球／不排除拒戰東奧 約克維奇：看溫網表現

2019-10-08 18:52

寵愛自己從妳開始 國泰金控推女性講座引熱潮

2019-10-08 15:53

桌球／全運會摘金憶恩師 江宏傑：冥冥中相助

2019-10-08 15:40

手球／翠屏女子隊蟬聯U15冠軍 募經費參加歐錦賽

2019-10-08 15:29

全運會／聖火剛抵南投 該縣選手已拿下5金

2019-10-08 13:04

自由車／19歲國手拍微電影奪冠 展現體育女力

2019-10-08 12:25

網球／雙詹挺闖年終八強賽 姊妹第三度攜手

2019-10-08 11:29

田徑世錦賽／決賽節奏亂掉 鄭兆村第10名

2019-10-08 00:21

體操世錦賽／李智凱、唐嘉鴻領軍 男團前進東奧

2019-10-08 00:18

體操世錦賽／台灣大躍進 國際體操總會撰文報導

2019-10-07 20:46

出征首屆世沙運 鐵人兩項張綺文：目標前8

2019-10-07 18:52

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／不會對莫雷發言道歉 席佛再發聲明提台北

2019-10-08 19:11

MLB／洋基橫掃晉級慶功 查普曼左手被瓶子打傷

2019-10-09 08:19

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

2019-10-09 10:14

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

MLB／太空人押韋蘭德失靈 光芒2連勝逼出G5

2019-10-09 11:15

NBA／雙箭頭日本賽連線飆47分 火箭仍不敵暴龍

2019-10-08 21:26

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-09 11:25

NBA／西蒙斯飆首記三分球 陳盈駿零得分2籃板

2019-10-09 11:49

中職／象猿爭霸首戰確定滿 兄弟主場10日起預售

2019-10-08 18:12

NBA／戴維斯加入湖人 美媒稱柏金斯角色吃重

2019-10-09 09:54

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

NBA／挺莫雷 傳出ESPN名嘴沃神被網友攻擊

2019-10-08 17:50

NBA／讚賞席佛發言 波波維奇：他堅守立場

2019-10-09 10:39

12強／林凱威最快球速95英里 準備迎接大舞台

2019-10-08 19:04

NBA／西蒙斯展現勤練外線成果 觀眾隊友齊嗨翻

2019-10-09 12:38

NBA／八村壘熱身賽表現佳 巫師主帥：他打球像沙場老將

2019-10-09 10:16

12強／黃甘霖展開中華隊任務 球員只有兩人現身

2019-10-08 18:51

NBA／衛少首秀找感覺 樂意出戰東京奧運

2019-10-09 10:58

NBA／相隔近一年終復出 佛爾茲搶眼表現引關注

2019-10-09 12:06

MLB／紅襪戰績失色又不想花錢 明年門票仍漲價

2019-10-09 09:07

NBA／贊助商紛紛退出 上海宣布取消球迷之夜

2019-10-09 15:16

MLB／40打數只4安打 太空人外野大熄火

2019-10-09 11:55

12強／林凱威初見王建民超緊張 前輩傳授6字訣

2019-10-08 17:44

MLB／雙城慘吞季後賽16連敗 洋基進美聯冠軍戰

2019-10-08 23:55

NBA／不甩挺港爭議 火箭雙箭頭日本賽合飆47分

2019-10-09 00:10

MLB／老將建功「愛死這一刻」 國聯兩組殊死戰

2019-10-09 00:00

中職／獅隊率先調整戰力 買嘉儀等4人遭釋出

2019-10-09 16:24

2019亞錦賽成棒 預賽分組戰績表

2019-10-08 17:40

NBA／威廉森首戰搶眼 鵜鶘教頭：防守還要加強

2019-10-08 18:01

中職／象猿爭霸戰倒數 羅敏卿這項紀錄太難破

2019-10-09 14:37

NBA／狀元威廉森熱身賽首戰 爆扣震撼全場

2019-10-09 00:07

MLB／躺飛機走道避免背傷 太空人游擊手：我可以撲了

2019-10-09 09:51

NBA／放膽找瑞迪克挑三分 鮑爾：真的苦練了整個夏天

2019-10-09 10:40

NBA／籃網備戰中國賽 蔡崇信邀約球員談心

2019-10-09 16:26

NBA／中國賽原定16:30記者會 突然宣布延期媒體錯愕

2019-10-09 16:58

12強／中華隊開訓 球員僅來胡金龍、林凱威

2019-10-09 00:03

NBA／衛少離開調整打法 亞當斯提醒自己記得抓籃板

2019-10-09 11:34

NBA／球迷盼本季復出 杜蘭特：不必期待

2019-10-09 14:10

網球／不排除拒戰東奧 約克維奇：看溫網表現

2019-10-08 18:52

12強／胡金龍、林凱威老少配 中華首波報到球員

2019-10-08 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top