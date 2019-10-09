足球／FIFA下通牒伊朗終解禁 女性可進場看球

2019-10-09 17:21 中央社 德黑蘭9日綜合外電報導



伊朗女學生開始可以學習足球，同時女性看足球禁令也將解除。 路透 分享 facebook 伊朗數十年來只准男性進入足球場的爭議政策，在國際足球總會（FIFA）揚言取消伊朗的世足資格賽主辦權後終被打破，伊朗女球迷10日可以在德黑蘭進場觀戰伊朗對柬埔寨之戰。

由於伊朗神職人員主張，女性必須迴避陽剛氛圍並且不可讓她們看到打赤膊的男人，40年來伊朗一直禁止女性踏進足球場或體育館。

國際足球總會上個月下令，伊朗必須讓婦女自由進入球場，而且不得限制女性入場的人數。

FIFA下達這項指令前，伊朗曾發生暱稱「藍色女孩」的女球迷，為了看球賽喬裝男生，後因擔憂被捕入獄竟自焚而死的不幸事件。

如今伊朗女球迷很快就可藉由買門票觀賞由伊朗主辦、明天在首都德黑蘭自由體育場（Azadi Stadium）由地主伊朗對決柬埔寨的2022年世足資格賽。

伊朗國營媒體報導，首批門票不到一小時就完售，額外增加的座位也是瞬間秒殺。

伊朗體育部官員說，可容納10萬人的體育場，已準備好接待更多的女球迷。

明天得以憑票進場觀賽的3500名女球迷其中一人，是足球記者芮哈（Raha Poorbakhsh）。她告訴法新社：「我仍不敢相信此事（女球迷進場）即將成真，歷經這些年投入這塊領域、一切只能靠看電視，但現在每樣我終於都能親身體驗。」