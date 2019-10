上海名人賽／墨瑞次輪出局 怒斥佛格尼尼「閉嘴」

墨瑞。 新華社 分享 facebook

「英國希望」墨瑞(Andy Murray)昨日上海名人賽次輪,6:7(4:7)、6:2、6:7(2:7)不敵義大利佛格尼尼(Fabio Fognini),不過兩人比賽末段起激烈口角,墨瑞甚至對佛格尼尼喊「閉嘴」。

傷癒復出的墨瑞,昨日次輪不敵世界排名12名的佛格尼尼,但場上兩人口角,成為賽後焦點。決勝盤墨瑞取得6:5領先,經過佛格尼尼身邊時,兩人就有言語交換,墨瑞隨後向主審反應時,甚至對佛格尼尼怒斥「閉嘴」。

墨瑞指出,佛格尼尼在比賽中都會出聲干擾,他之所以會暴怒,也是因為處理網前球時,遭對手聲音干擾。墨瑞賽後記者會上表示,「我往他出聲的地方看,他竟回我,『你在看什麼?』」

「我無法接受他這樣說話。」墨瑞也對於主審不處理態度十分不解,「佛格尼尼要我停止抱怨、有點幽默感,但我只想知道,如果是他發出的聲音,這應該要被制止。

雙方決勝盤盤末互破,逼入搶七,佛格尼尼搶七拉出6:1攻勢,最終7:2帶走勝利,晉級第三輪。

墨瑞接下來將轉戰安特衛普公開賽,澳網官方也宣布,明年墨瑞將會自單打復出,這同時也將是他臀傷後大滿貫賽單打首戰。

✋ 'SHUT UP!'



😳 Andy Murray was not happy with Fabio Fognini in their Shanghai Masters clash...pic.twitter.com/jlubh3XS0X