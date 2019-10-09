上海名人賽／墨瑞次輪出局 怒斥佛格尼尼「閉嘴」

2019-10-09 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／綜合報導



墨瑞。 新華社 分享 facebook

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）昨日上海名人賽次輪，6：7（4：7）、6：2、6：7（2：7）不敵義大利佛格尼尼（Fabio Fognini），不過兩人比賽末段起激烈口角，墨瑞甚至對佛格尼尼喊「閉嘴」。

傷癒復出的墨瑞，昨日次輪不敵世界排名12名的佛格尼尼，但場上兩人口角，成為賽後焦點。決勝盤墨瑞取得6：5領先，經過佛格尼尼身邊時，兩人就有言語交換，墨瑞隨後向主審反應時，甚至對佛格尼尼怒斥「閉嘴」。

墨瑞指出，佛格尼尼在比賽中都會出聲干擾，他之所以會暴怒，也是因為處理網前球時，遭對手聲音干擾。墨瑞賽後記者會上表示，「我往他出聲的地方看，他竟回我，『你在看什麼？』」

「我無法接受他這樣說話。」墨瑞也對於主審不處理態度十分不解，「佛格尼尼要我停止抱怨、有點幽默感，但我只想知道，如果是他發出的聲音，這應該要被制止。

雙方決勝盤盤末互破，逼入搶七，佛格尼尼搶七拉出6：1攻勢，最終7：2帶走勝利，晉級第三輪。

墨瑞接下來將轉戰安特衛普公開賽，澳網官方也宣布，明年墨瑞將會自單打復出，這同時也將是他臀傷後大滿貫賽單打首戰。