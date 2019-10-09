全運會／保齡球賽落幕 高雄、台中戰果豐碩

2019-10-09 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／綜合報導



男子盟主賽金牌新竹市鄧國勝（中），銀牌台北市陳和財（左）、銅牌雲林縣吳博忠（右）。圖／主辦單位提供。 分享 facebook

108年全國運在桃園，保齡球10月6日至8日連續3天比賽至晚間，順利比完單、雙人以外的男女子組三人賽及團體賽、全項賽及盟主賽程，賽事圓滿落幕。總體戰績，高雄市計獲5金1銀2銅，台中市亦奪4金2銀1銅，皆大幅領先各縣市。

桃園全運保齡球賽昨日進行男女子組全項賽和盟主賽，男子組全項賽金牌高雄市謝金良、南投縣湯登盛、銅牌台北市陳和財；盟主賽金牌新竹市鄧國勝、銀牌台北市陳和財、銅牌雲林縣吳博忠；女子組全項賽金牌台中市張羽萱、銀牌新北市簡秀蘭、銅牌高雄市周佳溱；盟主賽金牌高雄市周佳溱、花蓮縣孫文寧、台中市張羽萱。

10月6日至7日深夜比賽結果，男子組三人賽金牌台中市（蘇崇瑋、廖立揚、林英傑），總成績3,857分；銀牌台南市（李裕豐、陳世峯、陳盈伸），總成績3,824分；銅牌新竹市（鄧國勝、林國安、鄭吉宇），總成績3,822分；團體戰金牌台北市、銀牌高雄市、銅牌新北市。