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全運會／保齡球賽落幕 高雄、台中戰果豐碩

2019-10-09 13:34聯合報 記者林宋以情／綜合報導

男子盟主賽金牌新竹市鄧國勝（中），銀牌台北市陳和財（左）、銅牌雲林縣吳博忠（右）...
男子盟主賽金牌新竹市鄧國勝（中），銀牌台北市陳和財（左）、銅牌雲林縣吳博忠（右）。圖／主辦單位提供。
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108年全國運在桃園，保齡球10月6日至8日連續3天比賽至晚間，順利比完單、雙人以外的男女子組三人賽及團體賽、全項賽及盟主賽程，賽事圓滿落幕。總體戰績，高雄市計獲5金1銀2銅，台中市亦奪4金2銀1銅，皆大幅領先各縣市。

桃園全運保齡球賽昨日進行男女子組全項賽和盟主賽，男子組全項賽金牌高雄市謝金良、南投縣湯登盛、銅牌台北市陳和財；盟主賽金牌新竹市鄧國勝、銀牌台北市陳和財、銅牌雲林縣吳博忠；女子組全項賽金牌台中市張羽萱、銀牌新北市簡秀蘭、銅牌高雄市周佳溱；盟主賽金牌高雄市周佳溱、花蓮縣孫文寧、台中市張羽萱。

10月6日至7日深夜比賽結果，男子組三人賽金牌台中市（蘇崇瑋、廖立揚、林英傑），總成績3,857分；銀牌台南市（李裕豐、陳世峯、陳盈伸），總成績3,824分；銅牌新竹市（鄧國勝、林國安、鄭吉宇），總成績3,822分；團體戰金牌台北市、銀牌高雄市、銅牌新北市。

女子組三人賽台中市金銀雙收，金牌台中市（張羽萱、林詩涵、王雅婷），總成績3,678分；銀牌台中市（王亭雯、潘育分、李曉萍），總成績3,501分；銅牌由地主桃園隊（朱宥潔、盧愛玲、陳淑慧）同樣以總成績3,501分奪下。團體賽成績，金牌高雄市、銀牌台中市、銅牌新北市。

女子盟主賽金牌高雄市周佳溱（中），銀牌花蓮縣孫文寧（左）、銅牌台中市張羽萱。圖／...
女子盟主賽金牌高雄市周佳溱（中），銀牌花蓮縣孫文寧（左）、銅牌台中市張羽萱。圖／主辦單位提供。
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