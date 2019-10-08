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網球／不排除拒戰東奧 約克維奇：看溫網表現

2019-10-08 18:52聯合報 記者劉肇育／即時報導

約克維奇。 路透
約克維奇。 路透
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在今年拿下澳網、溫網雙冠後，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）雖然日前傳出將有機會代表塞爾維亞參加明年東京奧運，爭奪個人生涯首面奧運金牌，不過今天約克維奇表示參賽計畫可能有所改變，他將會視明年溫網的狀況再決定是否前往東京，且不排除像三年前的費德勒（Roger Federer）一樣拒戰奧運。

約克維奇生涯前三度參加奧運結果都不盡理想，僅有在2008年的北京拿下過一面單打銅牌，2012年倫敦則是在銅牌戰敗給阿根廷迪爾波卓（Juan Martin del Potro），2016年里約約克維奇更是在首輪就再度敗在迪爾波卓手中，讓他直言是生涯最難堪的一場敗仗。

對於明年是否將會再代表塞爾維亞參加個人第四屆奧運會，約克維奇則強調將會考慮多項因素，甚至不排除效法費德勒在三年前為了調整狀態選擇放棄奧運，「這是很有可能的，就像是費德勒在里約那樣，因為我們的賽季是很漫長的，且還陸續有很多新的賽事出現，我會試著保持健康，但是否會去日本將取決於溫網的比賽結果、團隊的安排以及我的家人。」

不過外界也認為，約克維奇上周在日本公開賽奪冠，將會增加他的奧運參賽意願，約克維奇也說：「那個場地很適合我，勝利也是相當驚人的，現在我也會先盡力為東京奧運作準備，上一次我參賽時受傷了，狀況也不好，我想要闖進決賽，走得比北京時更遠，我會努力爭取金牌，代表國家出賽對我來說是很特別的。」

約克維奇費德勒
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