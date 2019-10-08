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寵愛自己從妳開始 國泰金控推女性講座引熱潮

2019-10-08 15:53聯合報 記者劉肇育／即時報導

由國泰金控與中華民國文化休閒運動協會共同舉辦的「2019寵愛自己，從妳開始」將於...
由國泰金控與中華民國文化休閒運動協會共同舉辦的「2019寵愛自己，從妳開始」將於11月3日舉行。圖／主辦單位提供
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由國泰金控與中華民國文化休閒運動協會共同舉辦的「2019寵愛自己，從妳開始」活動，將於11月3日在台北國泰金融中心廣場舉行，課程主題包含運動、旅遊、自主規劃人生、實踐理想生活等，藉由專業老師的建議，讓女性透過正確觀念「寵愛自己」，實踐理想生活，活得健康又美麗。

國泰金控秉持作為女性最強後盾的原則，希望能全方位愛護女性，將於室內講座中邀請金控投資長程淑芬，分享女性面對不同的人生階段，如何更自主規劃，找到家庭與工作間的平衡，更有本錢經濟獨立好完成「寵愛自己」的目標。活動甫開放報名後，上、下午各限量500人次名額所剩不多，報名將於14日12時即將截止。

另外，主辦單位還與長榮航空、Reebok以及智榮基金會等單位合作，分別祭出旅遊、運動以及心理等主題講座，現場更舉辦抽獎活動；而智榮基金會將發表「從粉紅到玫瑰金—女性主宰的生活敘事」主題講座，帶領參與者了解自我內心需求，期待生活上的實踐能讓女性達成「女力成真」

知名運動品牌Reebok在本次「寵愛自己，從妳開始」活動中，分別推出室內講座、戶外瑜珈及有氧運動課程，邀請專業瑜珈老師與Reebok全球獨家合作夥伴萊美（LESMILLS）為女性量身打造訓練課程，邀請女性們一起動起來，掌握力量、勇往直前。

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