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桌球／全運會摘金憶恩師 江宏傑：冥冥中相助

2019-10-08 15:40聯合報 記者劉肇育／即時報導

桌壇銀色夫妻檔江宏傑、福原愛為陽光基金會拍攝公益平面廣告。記者劉肇育／攝影
桌壇銀色夫妻檔江宏傑、福原愛為陽光基金會拍攝公益平面廣告。記者劉肇育／攝影
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為了協助燒傷顏損兒及家庭，桌壇銀色夫妻檔江宏傑福原愛近日為陽光基金會拍攝公益平面廣告，並在今天出席「用愛守護陽光孩子」記者會，希望各界能夠捐款為「小陽光」們提供更完善的心理重建服務，而日前剛在全運會為台南市奪下男團金牌的江宏傑，也憶起今年初剛辭世的恩師林忠雄，並認為這一面金牌是老師在冥冥之中幫助了他們許多。

已育有兩名小孩的江宏傑、福原愛，近日在陽光基金會的邀約下主動表達想站出來為公益聲援，其中過去在日本就曾為地震災民發聲的福原愛透露，其實這一次為陽光基金會發聲，讓她覺得特別的緊張。

「我出生在仙台，過去也曾幫助災區的居民發聲，不過當時我們並沒有直接面對他們的傷害，因為那些傷害是在心理，但小陽光們的傷害是可以看見的，讓我很怕一舉一動會傷害到他們。」福原愛在談到主動參與這次公益活動時說：「不過實際跟這些小陽光相處後，就會發現他們跟平常小朋友沒有不同，一樣的活潑。」

而江宏傑也表示，在為人父母後更能了解陽光基金會的重要性，也希望自己能夠盡一己之力支持，「看到小陽光們的傷痕其實真的會很難過，但同時又覺得他們很勇敢。我們在拍攝現場時，小朋友真的很活潑還幫我們按摩，讓我們都忘記緊張了。」

江宏傑上周剛在全運會幫助台南市拿下男團金牌，睽違兩屆再度摘金，不過對於無法在年初辭世的恩師林忠雄面前拿下金牌時，江宏傑則說：「冥冥中有一些球的巧合或是運氣，我認為都是老師在幫助我們。」

江宏傑福原愛全運會
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