手球／翠屏女子隊蟬聯U15冠軍 募經費參加歐錦賽
高雄市立翠屏國民中小女子手球隊成軍3年，在缺乏標準手球球場與裝備的克難情況下，仍勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。球隊去年全國賽與連續兩年媽祖盃冠軍，今年暑假原可到歐洲參賽，但因旅費不足無法前往，明年暑假再度取得參賽權，球員多數原住民和低收弱勢家庭，無法負擔龐大參賽費用，正努力籌措經費。
「我們的目標就是拿第一！」翠屏國中小教練陳柏均說，因經費不足，目前球隊是以國小部籃球場改建延伸成手球場地。以前都是用舊球具，今年在原住民委員會補助手球和球門網後，終於汰舊換新。不管烈日刮風，教練和隊員們扎扎實實練著基本功，每天汗流浹背，曬得皮膚黝黑。這群熱血的女子手球隊員女孩兒們就算再苦再難，也從未曾想要放棄心中的夢想。
高雄市立翠屏國民中小學女子手球隊成軍才短短三年，參與全國大大小小的比賽都有亮眼的成績表現。今年八月參加大甲媽祖盃全國手球錦標賽，憑著平日扎實操練的基本功和團隊默契，一路過關斬將，晉級總決賽。在冠亞軍爭霸決賽中，不但在下半場追平了比數，更於延長賽時一舉逆轉，勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。
隊員柳禹安表示，每天早上跟下午都很努力一直練球，就算天氣不好下雨了，也只是場地從戶外換到地下禮堂練習，為的是不要從第一名的位置上掉下來。陳妍君說，手球運動非常需要團隊合作與默契，每當做到教練所要求的，就會覺得很有成就感。
教練李青樺表示，手球除了能訓練體能和反應力，更能培養選手重視團隊合作的重要性，賽前訓練雖然辛苦，孩子在球技、體力及心理素質都準備得很好，雖然資源有限，孩子們從不經言放棄，高昂的鬥志更是感染整個球隊，讓全隊求勝欲望十足。目前球隊正在為11月的全國手球錦標賽備戰，希望能再為高雄市增添一座冠軍，擦亮翠屏的招牌。
校長黃景良表示，女子手球隊的12名球員中，有7名是原住民學童，而且有部分學童的家庭經濟較為拮据，為了能讓這些孩子發揮潛能，學校及所有選手的家長們非常支持，希望能給小選手更好的訓練環境，甚至一圓出國比賽的夢想，和其他國家的隊伍進行國際交流。
陳柏均表示，其實手球隊去年就取得今年暑假去歐洲國際手球錦標賽的台灣代表權，但因經費問題未能成行。今年球隊勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍，又獲得了明年七月參加歐洲國際手球分齡錦標賽的參賽資格門票。代表團12名選手，每人團費近新台幣10萬元，現在每名團員只獲得教育部體育署補助1萬元，高雄市教育局國外競賽補助約每人2萬5000元，距離湊足旅費還有一定的缺口。球員們目前要規劃義賣運動服，logo與圖案由球員設計，希望能募集旅費，自己積極努力外，也望善心人士與單位助一臂之力。
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