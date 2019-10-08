手球／翠屏女子隊蟬聯U15冠軍 募經費參加歐錦賽

2019-10-08 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



高雄市立翠屏國民中小女子手球隊成軍3年，在缺乏標準手球球場與裝備的克難情況下，仍勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。球隊去年全國賽與連續兩年媽祖盃冠軍，今年暑假原可到歐洲參賽，但因旅費不足無法前往，明年暑假再度取得參賽權，球員多數原住民和低收弱勢家庭，無法負擔龐大參賽費用，正努力籌措經費。

「我們的目標就是拿第一！」翠屏國中小教練陳柏均說，因經費不足，目前球隊是以國小部籃球場改建延伸成手球場地。以前都是用舊球具，今年在原住民委員會補助手球和球門網後，終於汰舊換新。不管烈日刮風，教練和隊員們扎扎實實練著基本功，每天汗流浹背，曬得皮膚黝黑。這群熱血的女子手球隊員女孩兒們就算再苦再難，也從未曾想要放棄心中的夢想。

高雄市立翠屏國民中小學女子手球隊成軍才短短三年，參與全國大大小小的比賽都有亮眼的成績表現。今年八月參加大甲媽祖盃全國手球錦標賽，憑著平日扎實操練的基本功和團隊默契，一路過關斬將，晉級總決賽。在冠亞軍爭霸決賽中，不但在下半場追平了比數，更於延長賽時一舉逆轉，勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。

隊員柳禹安表示，每天早上跟下午都很努力一直練球，就算天氣不好下雨了，也只是場地從戶外換到地下禮堂練習，為的是不要從第一名的位置上掉下來。陳妍君說，手球運動非常需要團隊合作與默契，每當做到教練所要求的，就會覺得很有成就感。

教練李青樺表示，手球除了能訓練體能和反應力，更能培養選手重視團隊合作的重要性，賽前訓練雖然辛苦，孩子在球技、體力及心理素質都準備得很好，雖然資源有限，孩子們從不經言放棄，高昂的鬥志更是感染整個球隊，讓全隊求勝欲望十足。目前球隊正在為11月的全國手球錦標賽備戰，希望能再為高雄市增添一座冠軍，擦亮翠屏的招牌。

校長黃景良表示，女子手球隊的12名球員中，有7名是原住民學童，而且有部分學童的家庭經濟較為拮据，為了能讓這些孩子發揮潛能，學校及所有選手的家長們非常支持，希望能給小選手更好的訓練環境，甚至一圓出國比賽的夢想，和其他國家的隊伍進行國際交流。