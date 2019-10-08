親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
中職30年
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

北京出招！挺港風波鬧大 央視宣布暫停NBA賽事轉播

陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異

運動筆記~入秋時節奔跑樂、重重人牆寸步難~你信嗎？賽前儀式大解密，看看漢森運動員怎麼說
健行筆記崎頂/子母隧道步道苗栗。深山裡的哈比丘超夢幻迷你童話小屋
NBA今日五大好球 (10月8日)今日最佳好球- Trae Young(10月8日)

手球／翠屏女子隊蟬聯U15冠軍 募經費參加歐錦賽

2019-10-08 15:29聯合報 記者徐如宜／高雄報導

高雄市立翠屏國民中小女子手球隊成軍3年，在缺乏標準手球球場與裝備的克難情況下，仍勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。球隊去年全國賽與連續兩年媽祖盃冠軍，今年暑假原可到歐洲參賽，但因旅費不足無法前往，明年暑假再度取得參賽權，球員多數原住民和低收弱勢家庭，無法負擔龐大參賽費用，正努力籌措經費。

「我們的目標就是拿第一！」翠屏國中小教練陳柏均說，因經費不足，目前球隊是以國小部籃球場改建延伸成手球場地。以前都是用舊球具，今年在原住民委員會補助手球和球門網後，終於汰舊換新。不管烈日刮風，教練和隊員們扎扎實實練著基本功，每天汗流浹背，曬得皮膚黝黑。這群熱血的女子手球隊員女孩兒們就算再苦再難，也從未曾想要放棄心中的夢想。

高雄市立翠屏國民中小學女子手球隊成軍才短短三年，參與全國大大小小的比賽都有亮眼的成績表現。今年八月參加大甲媽祖盃全國手球錦標賽，憑著平日扎實操練的基本功和團隊默契，一路過關斬將，晉級總決賽。在冠亞軍爭霸決賽中，不但在下半場追平了比數，更於延長賽時一舉逆轉，勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。

隊員柳禹安表示，每天早上跟下午都很努力一直練球，就算天氣不好下雨了，也只是場地從戶外換到地下禮堂練習，為的是不要從第一名的位置上掉下來。陳妍君說，手球運動非常需要團隊合作與默契，每當做到教練所要求的，就會覺得很有成就感。

教練李青樺表示，手球除了能訓練體能和反應力，更能培養選手重視團隊合作的重要性，賽前訓練雖然辛苦，孩子在球技、體力及心理素質都準備得很好，雖然資源有限，孩子們從不經言放棄，高昂的鬥志更是感染整個球隊，讓全隊求勝欲望十足。目前球隊正在為11月的全國手球錦標賽備戰，希望能再為高雄市增添一座冠軍，擦亮翠屏的招牌。

校長黃景良表示，女子手球隊的12名球員中，有7名是原住民學童，而且有部分學童的家庭經濟較為拮据，為了能讓這些孩子發揮潛能，學校及所有選手的家長們非常支持，希望能給小選手更好的訓練環境，甚至一圓出國比賽的夢想，和其他國家的隊伍進行國際交流。

陳柏均表示，其實手球隊去年就取得今年暑假去歐洲國際手球錦標賽的台灣代表權，但因經費問題未能成行。今年球隊勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍，又獲得了明年七月參加歐洲國際手球分齡錦標賽的參賽資格門票。代表團12名選手，每人團費近新台幣10萬元，現在每名團員只獲得教育部體育署補助1萬元，高雄市教育局國外競賽補助約每人2萬5000元，距離湊足旅費還有一定的缺口。球員們目前要規劃義賣運動服，logo與圖案由球員設計，希望能募集旅費，自己積極努力外，也望善心人士與單位助一臂之力。

翠屏國民中小女子手球隊員奮勇爭先，勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金...
翠屏國民中小女子手球隊員奮勇爭先，勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。圖／翠屏國民中小女子手球隊提供
分享
翠屏國民中小女子手球隊勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。圖／翠屏...
翠屏國民中小女子手球隊勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。圖／翠屏國民中小女子手球隊提供
分享
翠屏國民中小女子手球隊勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。圖／翠屏...
翠屏國民中小女子手球隊勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。圖／翠屏國民中小女子手球隊提供
分享
翠屏國民中小女子手球隊勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。圖／翠屏...
翠屏國民中小女子手球隊勇奪大甲媽祖盃全國手球錦標賽U15女子組冠軍金盃。圖／翠屏國民中小女子手球隊提供
分享

國民
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

網球／雙詹挺闖年終八強賽 姊妹第三度攜手

2019-10-08 11:29

桌球／全運會摘金憶恩師 江宏傑：冥冥中相助

2019-10-08 15:40

全運會／聖火剛抵南投 該縣選手已拿下5金

2019-10-08 13:04

自由車／19歲國手拍微電影奪冠 展現體育女力

2019-10-08 12:25

田徑世錦賽／決賽節奏亂掉 鄭兆村第10名

2019-10-08 00:21

體操世錦賽／李智凱、唐嘉鴻領軍 男團前進東奧

2019-10-08 00:18

體操世錦賽／台灣大躍進 國際體操總會撰文報導

2019-10-07 20:46

出征首屆世沙運 鐵人兩項張綺文：目標前8

2019-10-07 18:52

企排／台電女排拚連霸 楊孟樺：還是有壓力

2019-10-07 17:07

LPGA／德州菁英賽最終輪 徐薇淩、錢珮芸並列24

2019-10-07 13:22

日本網賽／逆轉西西帕斯 汀恩本季4冠平約帥、蠻牛

2019-10-07 12:35

田徑世錦賽／第三位超級媽媽 美女將阿里100欄摘金

2019-10-07 11:40

田徑世錦賽／標槍第10作收 鄭兆村難掩失望

2019-10-07 09:17

體操／斯圖加特世錦賽 丁華恬闖東奧

2019-10-07 00:54

田徑世錦賽／男子400接力 日本破亞洲紀錄

2019-10-07 00:54

全運會／桌球神童3金1銀！粉絲暴動了

2019-10-07 00:54

足球／世足冠軍門神受傷 法國、熱刺缺王牌

2019-10-06 22:05

高球／台灣名人賽 林文堂抱病參賽收並列第五

2019-10-06 20:18

日本網賽／約克維奇整周一盤未失 首度參賽就奪冠

2019-10-06 19:59

LPGA／德州菁英賽第3輪 徐薇淩並列21

2019-10-06 17:49

足球／被爆料婚禮前要離婚 陳柏良：因個性差異

2019-10-06 17:13

全運會／盼更多人認識桌球 林昀儒滿足球迷需求

2019-10-06 15:59

全運會／馮俊凱個人追逐破大會 黃葶茵摘金

2019-10-06 15:59

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

NBA／效法巴特勒凌晨開練 熱火雷納德遭里拉德消遣

2019-10-07 19:09

NBA／威廉森首秀轟炸籃框 鵜鶘痛宰老鷹

2019-10-08 11:56

MLB／3連勝橫掃雙城 洋基晉級美聯冠軍賽

2019-10-08 12:47

中職／生涯出現危機？林煜清、林克謙語帶玄機

2019-10-07 16:10

MLB／薛則7局好投抗道奇 國民逼出第5戰

2019-10-08 10:46

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-08 10:05

NBA／莫雷挺港爭議 聯盟主席：支持他言論自由

2019-10-08 09:26

MLB／葛蘭基踢鐵板 光芒4轟退太空人保生機

2019-10-08 07:45

NBA／火箭總管挺港事件 哈登向中國球迷道歉

2019-10-07 16:29

MLB／回敬勇士亞古納 紅雀莫里納割喉加甩棒

2019-10-08 10:03

NBA／籃網老闆蔡崇信：莫雷嚴重傷害中國球迷

2019-10-07 17:20

MLB／太空人不讓了 韋蘭德休3天先發G4

2019-10-08 08:03

NBA／一年3100萬延長合約 羅瑞、暴龍雙贏

2019-10-08 10:51

中職／恰恰引退後有空間？許基宏：靠自己本事

2019-10-07 17:21

MLB／腦震盪錯過9月擴編 林子偉：很想哭

2019-10-07 16:02

NBA／莫雷惹怒中國 聯盟道歉遭美議員批可恥

2019-10-07 17:26

中職／選秀會落選到國手 廖乙忠最驚奇1年

2019-10-07 18:32

MLB／莫里納關鍵2打點 紅雀逼勇士打第五戰

2019-10-08 07:47

MLB／帶大聯盟光環打亞錦賽 林子偉現在就緊張

2019-10-07 16:16

亞錦賽／蘇智傑辭退中華隊 台壽保隊陳敏賜替補

2019-10-07 21:07

NBA／首秀強勢爆扣 威廉森：已經非大學比賽

2019-10-08 12:49

MLB／道奇逆轉聽牌 國民G4派薛則力挽狂瀾

2019-10-08 00:09

MLB／明年沒有下放權 林子偉盼壓力轉換成動力

2019-10-07 17:11

MLB／不知韋蘭德將先發 葛蘭基：我還來不及消化

2019-10-08 09:49

NBA／聯盟切割火箭總管 美議員砲轟無恥

2019-10-07 16:21

NBA／挺港言論風暴 火箭隊商品在陸「被消失」

2019-10-07 17:29

中職／生涯第14次月MVP 林益全史上最猛

2019-10-07 19:22

日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

2019-10-08 07:00

中職／彭政閔最後爭霸戰 猿隊前兩戰熱賣31500張

2019-10-07 18:57

日職／宋家豪挨轟吞敗 樂天不敵軟銀遭淘汰

2019-10-07 20:19

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

中職／二軍奪獎 林煜清、林克謙都有危機意識

2019-10-08 00:15

中職30／味全創隊OB聚首 一晃30年笑談青春夢

2019-10-08 10:30

NBA／母親是籃球啟蒙 巫師比爾挺WNBA爭薪資

2019-10-07 14:52

MLB／曲球和伸卡球很會跑 摩頓賞太空人9K

2019-10-08 09:18

中職30／話擱心裡30年 趙士強：徐生明沒搶我位置

2019-10-08 10:40

中職／陳文杰奪二軍4大獎 自嘲近3季打席最多

2019-10-07 16:45

NBA／威廉森成詹皇接班人？ 主帥：不該做比較

2019-10-08 09:57

MLB／與張育成相比 林子偉：速度略勝爆發力輸

2019-10-07 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top