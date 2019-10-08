全運會／聖火剛抵南投 該縣選手已拿下5金

2019-10-08 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投報導



全運會聖火傳遞到南投，南投選手表現亮眼，已拿下5面金牌、6面銀牌、7面銅牌，總獎牌數全國排名第5名。圖／南投縣政府提供 分享 facebook

108年全國運動會聖火8日上午傳遞抵南投縣政府，副縣長陳正昇率隊迎接聖火，並由中興高中棒球隊組成的聖火隊傳遞縣境，陳正昇表示，南投縣在全運會表現亮眼，划船好手汪明輝已在單人雙槳項目拿下８連霸，預祝南投縣代表隊選手在各項競賽上都能突破紀錄、屢創佳績，為南投爭光。

108年全運會在桃園市舉行，南投代表隊已在划船、輕艇及保齡球項目取得5面金牌、6面銀牌、7面銅牌，總獎牌數全國排名第5名。其中划船好手汪明輝在男子划船單人雙槳項目已連續8屆榮獲金牌，表現優異傑出。

全運會聖火傳遞到南投，南投選手表現亮眼，已拿下5面金牌、6面銀牌、7面銅牌，總獎牌數全國排名第5名。圖／南投縣政府提供 分享 facebook

南投縣長林明溱特希望全民運動在南投能持續札根，讓運動種籽在各角落發芽茁壯，也期許南投代表隊再次展現堅強毅力奮戰精神，發揮超水準技能，尤以曲棍球、射箭、壘球、跆拳道、空手道、角力等本縣發展重點項目實力穩固，必能再次突破佳績，為南投爭光。

2年1次的全國運動會，今年由桃園市主辦，將於10月19日至10月24日期間在登場，進行6天的賽程。聖火傳遞儀式於9月29日在桃園青塘園引燃後，即以逆時針方式展開長達19天，離島及全門或22縣市聖火傳遞活動。

全運會聖火傳遞到南投，南投選手表現亮眼，已拿下5面金牌、6面銀牌、7面銅牌，總獎牌數全國排名第5名。圖／南投縣政府提供 分享 facebook

南投教育處表示，108全運會南投共參加田徑、柔道、角力、羽球、軟式網球、跆拳道、拳擊、擊劍、空手道、射箭、划船、輕艇、曲棍球、高爾夫、游泳、壘球、帆船、自由車、武術、保齡球、溜冰、擊劍、鐵人三項等23項競賽總人數304人，本縣代表隊選手皆由本縣體育會各單項委員會培育出來的優秀運動好手，將代表本縣參加108年全運會，爭取佳績。