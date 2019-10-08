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網球／雙詹挺闖年終八強賽 姊妹第三度攜手

2019-10-08 11:29聯合報 記者林宋以情／即時報導

詹詠然（右）和妹妹詹皓晴姊妹倆第三度攜手拚年終賽，同時是詹詠然生涯第五度站上年終...
詹詠然（右）和妹妹詹皓晴姊妹倆第三度攜手拚年終賽，同時是詹詠然生涯第五度站上年終八強賽。 圖／劉雪貞提供（資料照）
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謝淑薇之後，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴也闖進八強年終賽，將於10月27日至11月3日在中國大陸的深圳登場，這是姊妹倆第三度攜手拚年終賽，同時是詹詠然生涯第五度站上年終八強賽。

謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strýcová）在上個月成為首對挺進WTA年終賽的雙打組合，詹家姊妹昨日與澳網雙打組合澳洲名將史托瑟（Samantha Stosur）／中國大陸張帥組合相繼入列，成為第五和第六對取得年終賽資格組合。

詹家姊妹於2015年首度在年終賽合體亮相，本季兩人聯手在荷巴特、多哈、伊斯特本以及大阪女網賽奪四冠，這是兩人繼2016年後，相隔三年後再闖年終賽。

詹詠然說，「今年與皓晴擁有的一個很精彩的賽季，我們也繼2015、2016第三度一起進入WTA年終賽，期待2019的最後一個比賽來臨。」

詹詠然在年終賽的經驗豐富，除了在2015、2016年與妹妹合拍之外，其實早在2007年就與莊佳容獻出年終賽處女秀，另在2017年攜手辛吉絲出賽。

今年年終賽獎金再創新高，總獎金1400萬美元（約台幣4.35億元），我國兩組女雙要力拚50萬美元（約台幣1554萬元）的雙打冠軍獎金。

詹詠然謝淑薇莊佳容
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