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企排／台電女排拚連霸 楊孟樺：還是有壓力

2019-10-07 17:07聯合報 記者毛琬婷／即時報導

台電女排楊孟樺（左）與男排張善源。記者毛琬婷／攝影
台電女排楊孟樺（左）與男排張善源。記者毛琬婷／攝影
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企業排球聯賽15年即將於10月底開打，尋求例行賽8連霸及挑戰賽4連霸的台電女排隊近期也積極為新球季備戰，不過陣中多名成員都在國家隊集訓，一起練球次數不多，「自由女神」楊孟樺坦言這可能多少會影響到默契，「但其他隊也是，慢慢尋求突破。」

台灣電力公司旗下擁有棒球、足球、羽球、女籃及男、女排球隊，是台灣所有公私營企業擁有最多球隊的公司，陣中棒球隊自民國37年成立，至今也有71年的歷史，最年輕的足球隊也有40年的時光，球隊成績也都在台灣體壇上占有一席之地，旗下球隊也為台灣培育初不少優秀國家隊人才。

因此台電自即日起至25日在台電核火工處大禮堂舉行「傳承・展望」台電球隊文資特展，希望能透過展覽持續傳承企業運動家精神，展望培育新世代菁英，也希望能透過特展啟發民眾動力與熱情，並未國家持續注入體育能量。

台電女排楊孟樺（左）與男排張善源。記者毛琬婷／攝影
台電女排楊孟樺（左）與男排張善源。記者毛琬婷／攝影
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今天開幕典禮上台電6支球隊中代表選手也都應邀出席，在台北世大運帶傷上陣、展現拚勁的楊孟樺進入台電也有10個年頭，看到這次的特展，她說：「雖然東西是傳統的，但整體擺設帶出現代感，呼應這次特展的主題。」

今年企排台電女排也要續朝連霸之路邁進，不過陣中多名球員都還在國家隊集訓，全隊一起練球的機會並不多，楊孟樺坦言這多少會影響到球隊默契，「但其他隊也是，且球季很長，一場一場找回感覺，慢慢尋求突破。」

而新球季不少球隊都找來外援助拳，身為全本土陣容應戰的台電，楊孟樺認為這對台灣排球是好的趨勢，「但這也是台電很大威脅。」她說：「大家身上背負著連霸壓力還是很大，現階段就是先期許自己發揮出水準最重要。」球隊也在期間補進2位新血，為球隊攻擊戰力升級。

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