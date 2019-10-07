日本網賽／逆轉西西帕斯 汀恩本季4冠平約帥、蠻牛

2019-10-07 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



奧地利名將汀恩(左)決賽擊敗希臘新星西西帕斯(右)，捧回生涯首座ATP500冠軍，同時是本季第四冠。 美聯社 分享 facebook

面對希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）強襲，奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）頂住壓力，昨日在北京男網賽上演逆轉勝，3：6、6：4、6：1力退西西帕斯，捧回生涯首座ATP500冠軍，同時是本季第四冠，追平同樣4冠的約克維奇（Novak Djokovic）和納達爾（Rafael Nadal）。

西西帕斯四強擊敗德國澤瑞夫（Alexander Zverev），挺進決賽，決賽開賽延續強攻，與汀恩來回底線對抽，兩度破發頭號種子，6：3率先搶下首盤。

汀恩次盤改變策略，採取主動上網，網前積極搶攻，儘管第3局先被破發，但隨後回破，並在盤末再度破發得手，扳平戰局。決勝盤汀恩把握逆轉氣勢，多次在網前精彩對決得分，連下5局，以6：1關門，耗費2小時又13分鐘艱辛拿下勝利。

「這是我生涯最難忘的比賽之一。」賽後與西西帕斯都精疲力竭的汀恩說，「作戰策略讓我有機會逆轉，這也是我生涯最大的一場勝利之一，同時也是亞洲首冠。」

屢屢與西西帕斯網前對峙，也讓汀恩印象深刻，「我從未在比賽中如此頻繁上網，但事後證明這決定是正確的，縮短我的球線，網前決勝負。」

汀恩今年在法網四強首退世界第一約克維奇，並在3月擊敗費德勒（Roger Federer），拿下生涯首座千分賽印地安泉賽冠軍，這是他繼2016年後，第二度單季奪四冠，倫敦年終賽表現令人期待。