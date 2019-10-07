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田徑世錦賽／第三位超級媽媽 美女將阿里100欄摘金

2019-10-07 11:40聯合報 記者林宋以情╱即時報導

多哈世錦賽再誕生一位超級母親，已經有兩個孩子的30歲美國跨欄名將阿里在100M跨...
多哈世錦賽再誕生一位超級母親，已經有兩個孩子的30歲美國跨欄名將阿里在100M跨欄摘金。 美聯社
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繼牙買加弗雷澤─普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）、美國菲莉克絲（Allyson Felix）之後，多哈世錦賽再誕生一位超級母親。已經有兩個孩子的30歲美國跨欄名將阿里（Nia Ali），今日在100公尺跨欄決賽，以12秒34笑納生涯首面戶外世錦賽金牌。

阿里三年前里約奧運100公尺跨欄奪銀時，就曾抱著1歲多的兒子亮相，100公尺跨欄決賽她位在第三道，鳴槍後就取得些微領先，阿里在最後三個欄架維持速度，擴大領先，最後率先衝線摘金，賽後一手抱著1歲又4個月小女兒，一旁還有4歲的大兒子，與她分享喜悅。

兩度世界室內田徑錦標賽金牌，阿里深信為母則強，在競賽跑道上也是一樣，「即便當媽，不代表妳沒辦法繼續上場，當一位運動員。」

阿里表示這面獎牌彌足珍貴，「弗雷澤─普萊斯、菲莉克絲所有的女性都在生育後重返賽道，也激發了我。很開心能夠拿下世錦賽金牌。」同胞哈里森（Kendra Harrison）以12秒46銀恨，世界紀錄是她所保持的12秒20。

美國隊最終日大豐收，除了阿里，男、女4X400公尺接力也包辦金牌。男子4X400公尺接力隊以本季最佳2分56秒69摘金，女子則以3分18秒92封后，單日三金入袋，共計14面金牌平隊史（2005年、2007年）最佳成績。

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