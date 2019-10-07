田徑世錦賽／鄭兆村決賽第10作收 格瑞那達新星創紀錄

2019-10-07 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



多哈田徑世錦賽最後一天，生涯首闖世錦賽決賽的我國「黃金右臂」鄭兆村，在7日出賽標槍決賽，前三擲沒能展現應有水準，最終以77公尺99，第10作收。格瑞那達21歲新星彼特斯（Anderson Peters）則擲出驚奇，以86公尺89摘金，成為史上第一位標槍摘金的美洲選手。

擁有91公尺36亞洲紀錄的鄭兆村，在我國五位多哈世錦賽參賽好手中壓軸登場，他在資格賽以83公尺40擇優晉級決賽；7日凌晨進行的決賽，鄭兆村前三擲尚未找到手感，首擲繳74公尺74，可惜後兩次試擲也未能擲出80公尺以上成績，繳77公尺51、77公尺99，成績無緣前八進行後三擲，最終收下第10。

鄭兆村賽後也難掩失望，在社群媒體上表示，「對不起，讓大家又多一次失望了。」已取得2020東京奧運門票的鄭兆村，下一場比賽將會在桃園全運會亮相。

金牌則由21歲格瑞那達新星彼特斯以86公尺89收下，來自加勒比海小國的彼特斯還是大學生，世錦賽一鳴驚人。彼特斯說，「這對我和我的國家而言意義重大，我想告訴我家鄉的所有人，如果我做得到，每個人都可以，成為世界冠軍是有可能的。」

這僅是格瑞那達史上第二面世錦賽金牌，彼特斯也成為史上首位在世錦賽標槍摘金的美洲選手。今年世界排名第一的愛沙尼亞科特（Magnus Kirt），則在第五擲疑似傷到肩膀，最終以86公尺21成績摘銀。