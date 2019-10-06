世足冠軍門神受傷 法國、熱刺缺王牌

2019-10-06 22:05 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



身兼法國隊、熱刺隊頭號門神的洛里斯意外受傷，導致國家隊與俱樂部都痛失王牌。路透社 分享 facebook

足壇世界冠軍門將在聯賽意外受傷，傷情讓法國近期國際賽痛失王牌！身兼法國與熱刺的頭號門將洛里斯5日在聯賽開場時，因為場地溼滑，落地時用手支撐造成嚴重肘傷，立即離場治療，初步估計要靜養至少8周。由於法國國家隊本月中要打歐洲杯會外賽，熱刺近期聯賽表現跌跌撞撞，洛里斯的缺席將對國家和俱樂部造成隱憂。

王牌門將受傷

根據《CNN》報導，效力於英超球隊熱刺的法國當家門神洛里斯5日晚間先發出賽，沒想到球賽剛開始3分鐘，對手布萊頓一次平凡的高空傳中球，洛里斯少見的判斷出錯，不僅沒掌控好球，落地時更因場地濕滑，為了維持平衡用手支撐，造成嚴重扭傷。

洛里斯手肘受傷的嚴重性能從場上球員表情得知，球員一邊呼叫救護組、一邊掩面轉頭，洛里斯當場被施打嗎啡止痛、離場治療，賽後隨隊記者指出，洛里斯的傷勢確定沒傷到骨頭，但肘傷脫臼至少得躺在傷兵名單8周。

開場就傷了隊長、門神的熱刺毫不意外的落敗，吞下主場跨季的9連不勝，洛里斯的缺席會讓防線本就破綻甚多的熱刺更不堪一擊，這支去年風光拿下歐冠亞軍的強權目前在英超僅排中游，狀態與上一季天差地遠。

法國缺大將

不說俱樂部情況，洛里斯同時是法國世足冠軍班底的門神，剩不到1年就要開打的2020年歐洲杯也來到關鍵會外賽期，雖然法國隊目前戰績良好，會外賽出線機率大，但由於歐洲球隊實力接近，即便貴為世足賽冠軍隊伍也不敢小覷任何對手。

《Yahoo新聞網》報導，法國隊在洛里斯確定受傷後，就緊急徵召本季聯賽表現出色的里爾門將馬尼昂，雖然他沒有成人隊國際賽經驗，但近期法國門將重任也只能由他和皇馬的阿雷奧拉一同扛起，最接近的賽事將是下下週作客冰島、主場迎戰土耳其的歐洲盃會外賽。

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