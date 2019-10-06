親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

感念台中殉職打火英雄 禮儀公司300萬喪葬費用全包了

運動筆記吸引你跑步的理由是什麼？不斷參加馬拉松的樂趣又在哪？【關於跑步】_不怕跌倒，所以飛翔
健行筆記造橋/鄭漢步道清水/鰲峰山步道
NBA今日五大好球 (10月6日)賽事精華- 湖人 vs. 勇士 (10月6日)

世足冠軍門神受傷 法國、熱刺缺王牌

2019-10-06 22:05台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

身兼法國隊、熱刺隊頭號門神的洛里斯意外受傷，導致國家隊與俱樂部都痛失王牌。路透社
身兼法國隊、熱刺隊頭號門神的洛里斯意外受傷，導致國家隊與俱樂部都痛失王牌。路透社
分享

足壇世界冠軍門將在聯賽意外受傷，傷情讓法國近期國際賽痛失王牌！身兼法國與熱刺的頭號門將洛里斯5日在聯賽開場時，因為場地溼滑，落地時用手支撐造成嚴重肘傷，立即離場治療，初步估計要靜養至少8周。由於法國國家隊本月中要打歐洲杯會外賽，熱刺近期聯賽表現跌跌撞撞，洛里斯的缺席將對國家和俱樂部造成隱憂。

王牌門將受傷

根據《CNN》報導，效力於英超球隊熱刺的法國當家門神洛里斯5日晚間先發出賽，沒想到球賽剛開始3分鐘，對手布萊頓一次平凡的高空傳中球，洛里斯少見的判斷出錯，不僅沒掌控好球，落地時更因場地濕滑，為了維持平衡用手支撐，造成嚴重扭傷。

洛里斯手肘受傷的嚴重性能從場上球員表情得知，球員一邊呼叫救護組、一邊掩面轉頭，洛里斯當場被施打嗎啡止痛、離場治療，賽後隨隊記者指出，洛里斯的傷勢確定沒傷到骨頭，但肘傷脫臼至少得躺在傷兵名單8周。

開場就傷了隊長、門神的熱刺毫不意外的落敗，吞下主場跨季的9連不勝，洛里斯的缺席會讓防線本就破綻甚多的熱刺更不堪一擊，這支去年風光拿下歐冠亞軍的強權目前在英超僅排中游，狀態與上一季天差地遠。

法國缺大將

不說俱樂部情況，洛里斯同時是法國世足冠軍班底的門神，剩不到1年就要開打的2020年歐洲杯也來到關鍵會外賽期，雖然法國隊目前戰績良好，會外賽出線機率大，但由於歐洲球隊實力接近，即便貴為世足賽冠軍隊伍也不敢小覷任何對手。

《Yahoo新聞網》報導，法國隊在洛里斯確定受傷後，就緊急徵召本季聯賽表現出色的里爾門將馬尼昂，雖然他沒有成人隊國際賽經驗，但近期法國門將重任也只能由他和皇馬的阿雷奧拉一同扛起，最接近的賽事將是下下週作客冰島、主場迎戰土耳其的歐洲盃會外賽。

【更多精采內容，詳見

英超
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

足球／婚禮前被爆料要離婚 陳柏良：因個性差異

2019-10-06 17:13

全運會／盼更多人認識桌球 林昀儒滿足球迷需求

2019-10-06 15:59

全運會／馮俊凱個人追逐破大會 黃葶茵摘金

2019-10-06 15:59

高球／台灣名人賽 林文堂抱病參賽收並列第五

2019-10-06 20:18

喬科維奇一盤未失 首度參加日本公開賽就奪冠

2019-10-06 19:59

LPGA／德州菁英賽第3輪 徐薇淩並列21

2019-10-06 17:49

全運會／把自己當挑戰者 林昀儒桌球男單稱王

2019-10-06 14:50

全運會／桌球女單新北內戰 鄭先知拍落陳思羽奪金

2019-10-06 13:17

體操／斯圖加特世錦賽 16歲丁華恬獲東奧門票

2019-10-06 12:38

田徑世錦賽／2短跑天王飆速 美國400接力奪金

2019-10-06 09:49

田徑世錦賽／雙金寫歷史新猷 荷女將淚訴清白

2019-10-06 08:56

田徑世錦賽／有小將刺激 美跨欄女將破世界紀錄

2019-10-06 00:14

高中體總新學年 擬撥盈餘助偏鄉球隊

2019-10-06 00:11

田徑世錦賽／資格賽排第10名 鄭兆村晉標槍決賽

2019-10-06 00:05

飛鏢／捨棄終身俸 沈天行辭軍職「鏢」夢

2019-10-06 00:03

拳擊世錦賽／撂倒大英國協金牌 林郁婷闖16強

2019-10-05 23:48

全運會／保齡球雙人賽高雄摘金 自由車黃葶茵爭先銀恨

2019-10-05 22:55

2019國際室內拔河邀請賽 27、28日花蓮體育館登場

2019-10-05 18:00

全運會／北市林昀儒桌球男雙奪金 新北陳思羽女雙連霸

2019-10-05 17:48

上海名人賽／手腕傷勢未癒 納達爾無緣上海亮相

2019-10-05 17:30

LPGA／德州菁英賽次輪 徐薇淩揮68桿並列第7晉級

2019-10-05 14:58

PGA／排名千名外的弟弟順利晉級 球王凱普卡則遭淘汰

2019-10-05 13:32

飛鏢／首度參與公益賽 「不老騎士」人老心不老

2019-10-05 12:46

亞洲大學盃巧固球錦標賽 新莊體育場開打

2019-10-05 12:08

田徑世錦賽／奪地主首金 卡達跳高傳奇拚死也要贏

2019-10-05 10:13

田徑世錦賽／美好手400跨摘金 再度寫世界紀錄

2019-10-05 08:48

高球／「謝謝中信贊助」 謝瑀玲隔7年三輪賽再拿冠

2019-10-05 00:22

田徑世錦賽／西班牙名將申訴成功 110公尺跨欄並列銅牌

2019-10-05 00:21

全運會／北市「神童」領軍 南市桌球男團仍奪金

2019-10-05 00:16

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／詹皇、AD合體首秀 湖人熱身賽痛宰勇士

2019-10-06 11:21

MLB／太空人雙王牌太威 游擊手：我無聊死了

2019-10-06 10:28

NBA／新主場拚30呎遠射 柯瑞：讓大家嗨起來

2019-10-06 14:15

MLB／洋基率先聽牌 田中季後賽ERA史上第六

2019-10-06 09:31

NBA／AD湖人首秀揚威 魔術強森：其他隊當心

2019-10-06 13:20

MLB／柯爾15K三振秀 太空人險勝光芒先聽牌

2019-10-06 13:07

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-06 12:54

NBA／周杰倫現身冠軍賽 林書豪：他自己買門票

2019-10-06 12:20

NBA／狀元威廉森領銜 鵜鶘內杜克戰隊成型

2019-10-06 12:45

MLB／季後賽變猛 田中將大：小樣本而已

2019-10-06 10:56

NBA／讚改變籃球樣貌 皮朋：不會有下個柯瑞

2019-10-06 14:52

NBA／新球鞋合約曝光 庫茲瑪代言費超過本薪

2019-10-06 15:05

MLB／被雙塞揚熱門賞23K 光芒晉級機率剩1成

2019-10-06 17:11

NBA／叫價5年1億7千萬美元 席亞康盼暴龍開頂薪

2019-10-06 14:40

日職／宋家豪連19戰未失分 樂天不敵軟銀遭扳平

2019-10-06 15:59

田徑世錦賽／資格賽排第10名 鄭兆村晉標槍決賽

2019-10-06 00:05

足球／婚禮前被爆料要離婚 陳柏良：因個性差異

2019-10-06 17:13

MLB／季後賽超兩極 美聯拚橫掃、國聯陷僵局

2019-10-06 17:14

MLB／想看老東家挑戰太空人 A-Rod：精彩可期

2019-10-06 11:19

NBA／雷納德首度全程訓練 傳有機會熱身賽亮相

2019-10-06 17:30

NBA／T-Mac突襲訓練營 魔術小將巧獲生日大禮

2019-10-06 12:10

中職／和Lamigo這名字說再見 阿誠：從沒想過

2019-10-06 13:31

MLB／球僮座椅幫倒忙 太空人少1分怪運氣差

2019-10-06 15:07

NBA／印度賽第二戰 溜馬火力全開2連勝國王

2019-10-06 11:30

MLB／紅雀G3派韋恩萊特 06年奪冠對手才9歲

2019-10-06 09:32

籃球／桃園大成國中隊籌旅費 義賣馬克杯

2019-10-06 00:15

MLB／明年看不到了？ 紅襪季票沒宣傳貝茲

2019-10-06 08:24

田徑世錦賽／2短跑天王飆速 美國400接力奪金

2019-10-06 09:49

中職／把舞台留給學弟 恰恰：例行賽真的結束了

2019-10-05 23:17

MLB／馬丁蹲捕柳賢振數據最補 教頭仍賣關子

2019-10-06 06:52

中職／恰恰例行賽終戰 出賽 主動提前退場

2019-10-05 23:36

NBA／火箭總管挺港 中國籃球協會：暫停與火箭合作

2019-10-06 15:44

日職／史上唯一400勝投手 金田正一病逝

2019-10-06 20:19

中職／兄弟總冠軍賽票價出爐 內野熱區1380元

2019-10-06 13:47

亞錦賽／賽程出爐 中華隊14日首碰日本

2019-10-05 23:27

NBA／在美遭厄多安支持者威脅 康特：捍衛人權

2019-10-06 10:23

日職／對決軟銀 宋家豪飆速為樂天守勝

2019-10-05 23:42

MLB／光芒2連敗無退路 要靠世界大賽英雄翻身

2019-10-06 19:18

MLB／基襪教頭案例在先 貝爾川也想當教練

2019-10-06 10:24

田徑世錦賽／雙金寫歷史新猷 荷女將淚訴清白

2019-10-06 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top