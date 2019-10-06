高球／台灣名人賽 林文堂抱病參賽收並列第五

2019-10-06 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



總獎金90萬美元的「2019台灣名人賽暨第卅三屆三商杯高爾夫邀請賽」，今天在台灣高爾夫俱樂部進行最終輪決賽，年僅19歲泰國小將永查隆猜（Suradit Yongcharoenchai）最終輪揮出70（-2）桿，後來居上以四輪總桿數278（-10）桿、一桿之差抱走冠軍，也收下18萬美元的冠軍獎金。

出發前還落後1桿的永查隆猜，最終輪抓下5隻小鳥、吞1柏忌、1雙柏忌，以70（-2）桿繳卡，最終以一桿之差封王，披上象徵冠軍的綠夾克，也成為33屆賽會以來最年輕的冠軍選手，而這場勝利也是他征戰亞巡賽四年來首冠。

這個大賽冠軍讓永查隆猜的亞巡獎金排名從上周的第78位直線上升至第八位，他今年參賽15場其中有8場晉級，最佳名次是在仰德TPC錦標賽的第8名。

奪下亞巡賽首冠，賽後永查隆猜直呼意外，「完全沒有想到會贏得冠軍，」他也表示自己並未去注意領先榜的成績，只想著要在最後幾洞守住帕就好，且以為可能要打延長賽，「很高興能後來居上贏得亞巡的首冠。」

上屆冠軍巴西選手希瓦（Adilson Da Silva）今天奮力揮出68（-4）桿，與菲律賓選手塔布埃納（Miguel Tabuena）、印度選手山胡（Ajeetesh Sandhu）以四輪總桿數279（-9）桿並列亞軍。