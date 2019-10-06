全運會／盼更多人認識桌球 林昀儒滿足球迷需求

2019-10-06 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



林昀儒在全運會桌球男單奪金。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

台灣「桌球神童」林昀儒今天代表台北市在108年全國運動會桌球男單決賽，以4：0擊敗台南市楊子儀，收下生涯首面全運會男單金牌，賽後不少球迷爭相要求牌照、簽名，林昀儒也都來者不拒，他說：「希望台灣有越來越多人可以認識桌球。」

上屆林昀儒首度參加全運會，在男單最終戰不敵高雄市的莊智淵奪銀，相隔兩年林昀儒成為台灣「一哥」，目前世界排名第10名的他也成為桌壇炙手可熱的新星，這次返台參加全運會也吸引不少球迷觀賽。

林昀儒此次全運會參加男團、混雙、男雙及男單，除了男團不敵台南市連霸失利外，另外三項他都成功登頂。對於拿下首面全運會男單金牌，林昀儒不改省話本色，僅簡短的說：「很開心。」賽後林昀儒也展現親和力，面對想要拍照、簽名的球迷都來者不拒。

過去有球員曾表示不太喜歡在國內出賽，除了因為球員彼此打法熟悉外，也有著輸不得的腰力，對此林昀儒坦言，在國內出賽壓力會大一點，但自己找出方法面對，用挑戰者之姿應戰。

結束全運會後，林昀儒將在今晚11點搭機飛往德國參加公開賽，返台休息兩周後再飛往日本參加世界盃團體賽，之後還有奧地利公開賽、T2鑽石賽、世界盃單打賽及年終賽等。