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全運會／把自己當挑戰者 林昀儒桌球男單稱王

2019-10-06 14:50中央社 桃園6日電

林昀儒在108年桃園全國運動會桌球男單決賽，以4比0擊敗台南市林子儀，勇奪男單金...
林昀儒在108年桃園全國運動會桌球男單決賽，以4比0擊敗台南市林子儀，勇奪男單金牌。 聯合報記者毛琬婷／攝影
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頂著桌球「台灣一哥」的光環，年僅18歲的桌球小將林昀儒卻把自己當成挑戰者，今天他在108年桃園全國運動會桌球男單決賽，以4比0擊敗台南市林子儀，勇奪男單金牌。

世界排名第10的林昀儒，堪稱是台灣近來最夯的桌球選手，他在7月底馬來西亞的T2桌球賽擊敗兩任中國的前世界球王奪冠，接著又在8月的捷克公開賽連宰兩名世界德國名將男單登頂，如今世界排名也升上生涯最佳的第10名。

今天全運會桌球男單決賽，場邊圍滿了大大小小來看林昀儒打球的粉絲，他也沒讓球迷們失望，輕鬆橫掃對手奪得金牌。

對於拿下全運會金牌，向以省話出名的林昀儒僅簡短地說「很開心」。

有些球員不太愛在國內出賽，一方面是球員彼此打法熟悉，一則是頂著不能輸的壓力，對此林昀儒承認「壓力會大一點」。不過，他也有獨到的「撇步」抒壓，他用挑戰者的姿態去面對比賽，「就是想去拚別人的心態」。

比賽剛打完，林昀儒身邊就圍滿了想要簽名、合影的球迷，他雖然靦腆不多話，但對粉絲的要求來者不拒，他希望台灣有越來越多的人可以認識桌球。

在台灣圈了這麼多粉，問林昀儒心裡有沒有暗爽，他酷酷地說「還好」。比賽結束後，他將搭乘晚間11時的班機，飛往德國參加公開賽。

林昀儒桌球全運會
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