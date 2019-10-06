體操／斯圖加特世錦賽 16歲丁華恬獲東奧門票

2019-10-06 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



我國16歲體操小將丁華恬，在2019年德國斯圖加特體操世界錦標賽拿到東奧門票。 聯合報系資料照 分享 facebook

我國16歲體操小將丁華恬，在2019年德國斯圖加特體操世界錦標賽，全能總分拿下48.398分，總排第88名，確定拿下2020年東京奧運門票，也是我國繼1968年墨西哥奧運余美麗和洪丹桂後，再度有女子體操選手獲奧運資格。

2020年東京奧運體操資格，男女各有96張門票，外加主辦國日本一席以及三方委員會邀請名額一席，共計98席，男女總計共196席。

門票有成隊與個人方式取得，成隊可藉2018年世錦賽以及2019年世錦賽，共計12隊（一隊四人），48人獲得，其餘則是以個人方式獲得。

個人取票有五種方式，一是2019年世錦賽全能資格賽成績，扣除已自成隊獲資格的48位選手，男子總成績排名前12人，女子排名前20人可獲資格，第二則是單項決賽選手，男子共18名，女子12名，第三是單項世界盃，第四則是全能世界盃成績，第五是2020年各大洲錦標賽金牌男女各9名。

丁華恬本屆世錦賽全能資格賽四項成績，跳馬12.633分，高低槓12.433分，平衡木11.466分，地板11.866分，總分48.398分，排名第88。

扣除團賽48人和全能前20人，由於單項決賽名額皆已取得奧運資格，因此排名88名的丁華恬順利透過單項遞補，取得奧運門票。