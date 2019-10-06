親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

海巡菜鳥第1堂課：想吐一定要吞回去，否則…

黑臉事件爆發！帥哥總理3招 48小時絕處求勝

運動筆記吸引你跑步的理由是什麼？不斷參加馬拉松的樂趣又在哪？【關於跑步】_不怕跌倒，所以飛翔
健行筆記山與海的相遇。太平洋擁抱夏末最美日出秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨
NBA賽事精華- 溜馬 vs. 國王 (10月5日)今日五大好球 (10月5日)

田徑世錦賽／2短跑天王飆速 美國400接力奪金

2019-10-06 09:49聯合報 記者林宋以情╱即時報導

美國隊在400公尺接力由100公尺金牌柯爾曼、200公尺金牌萊爾斯攜手飆速，以3...
美國隊在400公尺接力由100公尺金牌柯爾曼、200公尺金牌萊爾斯攜手飆速，以37秒10史上第三佳紀錄摘金 美聯社
分享

「牙買加閃電」柏特（Usain Bolt）退休後，男子短跑成為美國隊天下，包括6日男子4X100公尺接力，美國隊由100公尺金牌柯爾曼（Christian Coleman）、200公尺金牌萊爾斯（Noah Lyles）攜手飆速，以37秒10史上第三佳紀錄摘金，日本隊以37秒43改寫亞洲紀錄成績獲銅。

美國隊以37秒10打破長達12年的接力金牌荒，此成績僅次柏特領軍的牙買加隊於2011世錦賽創下的37秒04，以及2012年倫敦奧運創下的36秒84世界紀錄。

柯爾曼擔任開路先鋒，接棒給37歲名將蓋特林（Justin Gatlin），羅傑斯（Michael Rodgers）彎道維持領先，最後一棒萊爾斯衝線迎接勝利。

柯爾曼表示，全隊在早晨會議中檢討過去缺失，並矢志繳出最佳表現，全力衝刺，「如果我們沒有那些對話，或許今天結果就會不同。」

萊爾斯說，全隊都有志一同，為留下紀錄做努力，包括打破跨世代的魔咒，「想到我們終於打破魔咒，這感覺太令人興奮。」

由多田修平、白石黄良、小池祐貴，日本、迦納混血飛人薩尼布朗（Abdul Hakim Sani Brown）組成的日本隊，以37秒43摘銅，並將日本隊在里約奧運締造的亞洲紀錄37秒60往前推進。

柯爾世錦賽
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

田徑世錦賽／資格賽排第10名 鄭兆村晉標槍決賽

2019-10-06 00:05

田徑世錦賽／雙金寫歷史新猷 荷女將淚訴清白

2019-10-06 08:56

田徑世錦賽／有小將刺激 美跨欄女將破世界紀錄

2019-10-06 00:14

拳擊世錦賽／撂倒大英國協金牌 林郁婷闖16強

2019-10-05 23:48

飛鏢／捨棄終身俸 沈天行辭軍職「鏢」夢

2019-10-06 00:03

高中體總新學年 擬撥盈餘助偏鄉球隊

2019-10-06 00:11

全運會／保齡球雙人賽高雄摘金 自由車黃葶茵爭先銀恨

2019-10-05 22:55

2019國際室內拔河邀請賽 27、28日花蓮體育館登場

2019-10-05 18:00

全運會／北市林昀儒桌球男雙奪金 新北陳思羽女雙連霸

2019-10-05 17:48

上海名人賽／手腕傷勢未癒 納達爾無緣上海亮相

2019-10-05 17:30

LPGA／德州菁英賽次輪 徐薇淩揮68桿並列第7晉級

2019-10-05 14:58

PGA／排名千名外的弟弟順利晉級 球王凱普卡則遭淘汰

2019-10-05 13:32

飛鏢／首度參與公益賽 「不老騎士」人老心不老

2019-10-05 12:46

亞洲大學盃巧固球錦標賽 新莊體育場開打

2019-10-05 12:08

田徑世錦賽／奪地主首金 卡達跳高傳奇拚死也要贏

2019-10-05 10:13

田徑世錦賽／美好手400跨摘金 再度寫世界紀錄

2019-10-05 08:48

高球／「謝謝中信贊助」 謝瑀玲隔7年三輪賽再拿冠

2019-10-05 00:22

田徑世錦賽／西班牙名將申訴成功 110公尺跨欄並列銅牌

2019-10-05 00:21

全運會／北市「神童」領軍 南市桌球男團仍奪金

2019-10-05 00:16

高球／暌違七年收正式三輪賽冠軍 謝瑀玲：我終於贏了

2019-10-04 19:19

桌球／男單世界排名第10 林昀儒：還可以接受

2019-10-04 17:37

全運會／才從成功嶺出來 黃建都助南市粉碎北市連霸夢

2019-10-04 15:25

全運會／陳思羽抱病上陣 助新北市桌球女團4連霸

2019-10-04 14:39

田徑世錦賽／申訴大逆轉 西班牙跨欄好手第五名變銅牌

2019-10-04 11:29

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／史特拉斯堡、薛則全押上 國民勝道奇扳平

2019-10-05 13:23

NBA／簽下傳奇後衛之子 湖人開季名單競爭激烈

2019-10-05 11:46

MLB／勒梅休助洋基拉尾盤 送雙城季後賽14連敗

2019-10-05 11:34

NBA／籃網、湖人公佈身高數據 鵜鶘狀元威廉森縮水

2019-10-05 16:30

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-06 10:15

NBA／缺乏熟悉感成挑戰 勇士熱身首戰湖人驗收

2019-10-05 10:38

NBA／籃網雙星皆缺陣 普林斯轟22分退巴西勁旅

2019-10-05 11:15

中職／Lamigo例行賽最終戰 彭政閔1800場出賽

2019-10-05 18:02

日職／淺村榮斗雙響轟倒軟銀 宋家豪奪中繼點

2019-10-05 15:32

NBA／休季努力訓練 詹姆斯：成為更好球員和領袖

2019-10-05 18:13

NBA／看好字母哥MVP連霸 皮爾斯：公鹿將奪冠

2019-10-05 17:45

MLB／休賽季兼差Uber司機 24歲雙城小將先發抗洋基

2019-10-05 12:47

中職／最終例行賽 朱育賢達30轟、恰恰2支0告別

2019-10-05 22:27

田徑世錦賽／資格賽排第10名 鄭兆村晉標槍決賽

2019-10-06 00:05

MLB／還沒率美國隊出征12強 吉拉迪先面試小熊

2019-10-05 10:41

MLB／勇士戰斧歌涉歧視？紅雀原民投手不開心

2019-10-05 12:00

MLB／第三戰先發抗薛則 柳賢振：我會贏

2019-10-05 11:23

MLB／洋基率先聽牌 田中季後賽ERA上第六

2019-10-06 09:31

中職／雙十國慶花車遊行 將邀請彭政閔參加

2019-10-05 19:15

中職／生涯最痛觸身球 王勝偉被損友虧「演的」

2019-10-05 19:35

中職／把舞台留給學弟 恰恰：例行賽真的結束了

2019-10-05 23:17

中職／生涯1800場出賽收尾 彭政閔：會好好珍惜

2019-10-05 19:00

中職／恰恰例行賽終戰 出賽 主動提前退場

2019-10-05 23:36

MLB／捕手馬丁最合拍 柳賢振季後賽搭檔是誰？

2019-10-06 06:52

日職／對決軟銀 宋家豪飆速為樂天守勝

2019-10-05 23:42

中職／26歲生日大禮 猿新秀楊瑞承升一軍先發

2019-10-05 20:03

MLB／明年看不到了？ 紅襪季票沒宣傳貝茲

2019-10-06 08:24

HBL／季、冠軍分開索票 「攻蛋」不再一票到底

2019-10-05 19:04

籃球／桃園大成國中隊籌旅費 義賣馬克杯

2019-10-06 00:15

亞洲大學盃巧固球錦標賽 新莊體育場開打

2019-10-05 12:08

PGA／排名千名外的弟弟順利晉級 球王凱普卡則遭淘汰

2019-10-05 13:32

田徑世錦賽／有小將刺激 美跨欄女將破世界紀錄

2019-10-06 00:14

田徑世錦賽／雙金寫歷史新猷 荷女將淚訴清白

2019-10-06 08:56

全運會／北市林昀儒桌球男雙奪金 新北陳思羽女雙連霸

2019-10-05 17:48

NBA／火箭總管推特挺香港反送中 老闆撇清

2019-10-05 23:26

飛鏢／捨棄終身俸 沈天行辭軍職「鏢」夢

2019-10-06 00:03

MLB／紅雀G3派韋恩萊特 2006年奪冠對手才9歲

2019-10-06 09:32

上海名人賽／手腕傷勢未癒 納達爾無緣上海亮相

2019-10-05 17:30

LPGA／德州菁英賽次輪 徐薇淩揮68桿並列第7晉級

2019-10-05 14:58

跑步小品／不斷地參加馬拉松 樂趣在哪裏？

2019-10-05 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top