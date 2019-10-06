田徑世錦賽／2短跑天王飆速 美國400接力奪金

2019-10-06 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



美國隊在400公尺接力由100公尺金牌柯爾曼、200公尺金牌萊爾斯攜手飆速，以37秒10史上第三佳紀錄摘金 美聯社 分享 facebook

「牙買加閃電」柏特（Usain Bolt）退休後，男子短跑成為美國隊天下，包括6日男子4X100公尺接力，美國隊由100公尺金牌柯爾曼（Christian Coleman）、200公尺金牌萊爾斯（Noah Lyles）攜手飆速，以37秒10史上第三佳紀錄摘金，日本隊以37秒43改寫亞洲紀錄成績獲銅。

美國隊以37秒10打破長達12年的接力金牌荒，此成績僅次柏特領軍的牙買加隊於2011世錦賽創下的37秒04，以及2012年倫敦奧運創下的36秒84世界紀錄。

柯爾曼擔任開路先鋒，接棒給37歲名將蓋特林（Justin Gatlin），羅傑斯（Michael Rodgers）彎道維持領先，最後一棒萊爾斯衝線迎接勝利。

柯爾曼表示，全隊在早晨會議中檢討過去缺失，並矢志繳出最佳表現，全力衝刺，「如果我們沒有那些對話，或許今天結果就會不同。」

萊爾斯說，全隊都有志一同，為留下紀錄做努力，包括打破跨世代的魔咒，「想到我們終於打破魔咒，這感覺太令人興奮。」

由多田修平、白石黄良、小池祐貴，日本、迦納混血飛人薩尼布朗（Abdul Hakim Sani Brown）組成的日本隊，以37秒43摘銅，並將日本隊在里約奧運締造的亞洲紀錄37秒60往前推進。