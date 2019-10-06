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田徑世錦賽／首位1萬、1500公尺雙金 荷女將淚訴清白

2019-10-06 08:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

來自衣索比亞的荷蘭籍女將哈桑（Sifan Hassan），今天在多哈世錦賽女子1500公尺以3分51秒95寫賽會新猷摘金，成為史上首位包辦1萬公尺、1500公尺「雙金」選手。日前她的教練薩拉查（Alberto Salazar）因違反禁藥規範遭禁賽，哈桑賽後忍不住激動落淚，表示只能用表現證明自己的清白。

26歲哈桑繳出的成績，距離衣索比亞迪巴巴（Genzebe Dibaba）2015年創下的世界紀錄3分50秒07不到兩秒差距，收下本屆第二金。過去從未有任何男子或女子選手能在世錦賽或奧運完成千五及一萬公尺雙金，哈桑是史上第一人，不過該高興的時刻，哈桑卻在賽後訪問表達憤怒且淚崩。

「這周對我而言十分煎熬，因為我非常憤怒。」哈桑也是奧勒岡計畫（Oregon Project）成員，自2016年接受薩拉查指導，本周薩拉查因違反禁藥條例，遭美國反禁藥組織（Usada）判處四年禁止參與運動訓練，讓正在比世錦賽的哈桑，心情備受煎熬。

「我的一生都是清白的，我非常努力。」哈桑表示，如果有人想要調查她，她絕對願意接受檢驗，「我沒辦法告訴任何人，只能用跑步來發洩。我只想向世人證明，努力得以勝過一切。」

對於外界對她的質疑，哈桑相當不滿，「人們何以評判我們作弊？他們以為我們沒被檢驗嗎？我每一回都被檢驗。我們是清白的且會永遠清白，這是我們努力得來的。」

世錦賽
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