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田徑世錦賽／83公尺40總排第10名 鄭兆村晉級標槍決賽

2019-10-06 00:05聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

鄭兆村。 路透
鄭兆村。 路透
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多哈田徑世錦賽台灣標槍好手鄭兆村今天在資格賽登場，他也是台灣在本屆賽事最後的奪牌希望，他在資格賽擲出83公尺40，排名全部選手第10，以擇優方式晉級台灣時間周一凌晨的決賽。

本屆世錦賽台灣共有跳遠林佳興、400公尺跨欄陳傑、110公尺跨欄陳奎儒、200公尺楊俊瀚及壓軸登場的鄭兆村。

2017年鄭兆村首度參加世錦賽，不過卻因調整不佳止步資格賽，不過他今年至今參加12場比賽，都保有80公尺以上成績，並在今年8月擲出本季最佳的89公尺05，這個成績也在今年排名世界第6。

多哈世錦賽與今年亞錦賽場地相同，也讓選手多了熟悉感，「兆村最近狀況都很不錯，先以闖過資格賽為目標。」薛聖融認為，鄭兆村近年經歷多場國際賽歷練，不論在實力還是心態上都有所成長，「世錦賽以平常心面對，就看臨場表現再調整策略。」

世錦賽男子標槍晉級資格為84公尺，若沒能達標則擇優晉級，兩組共取12名選手晉級決賽，今天第一擲鄭兆村擲出79公尺08，第二擲他再擲出83公尺40，第3擲沒能再突破，僅擲出79公尺88，沒能直接取得晉級門票，但最終他以擇優方式取得晉級門票。

尋求衛冕的德國好手維特爾（Johannes Vetter）首擲就擲出89公尺35，成為A組率先晉級的選手。

【中央社台北6日電】

「黃金右臂」鄭兆村5日在卡達杜哈舉行的2019年世界田徑錦標賽標槍資格賽擲出83公尺40，搶下生涯首張世錦賽決賽門票，將在7日凌晨再度上陣，力拚隊史首面獎牌。

鄭兆村今年5月在國際田徑鑽石聯賽上海站繳出87公尺12成績，收下銀牌，不但成為台灣首名在鑽石聯賽奪牌的好手，還搶下奧運門票，總計本季在鑽石聯賽，共拿下1金、1銀、1銅及第4名的成績，成為台灣首名挺進鑽石聯賽標槍總決賽的選手，並在總決賽再創佳績，擲出本季最佳、生涯次佳的89公尺05摘銀。

鄭兆村前一次首度挑戰世錦賽，在資格賽遭到淘汰，這次二度叩關世錦賽，而本屆資格賽共32名好手較勁，分為A、B組，以84公尺為晉級門檻，未達12人達標時，另擇優數名好手，晉級12強決賽。

率先登場的A組，共4人擲出超過84公尺的成績，直接晉級12強決賽，包括德國選手維特（JohannesVetter）等人

鄭兆村被分在B組，同組競爭者包括愛沙尼亞的柯特（Magnus Kirt）、德國名將霍夫曼（AndreasHofmann）、德國好手羅哈勒（Thomas Rohler）、2012倫敦奧運金牌以及2016里約奧運銅牌的華柯特（Keshorn Walcott）等人。

鄭兆村開賽狀況不理想，首擲僅79公尺08，稍作調整後再度上陣，第2擲83公尺40，僅差60公分就達標，第3擲未能再突破，僅擲79公尺88，B組最終共有3人成績逾84公尺。

鄭兆村最後靠著第2擲成績，排名全體第10名，驚險搭上決賽列車，同組的霍夫曼僅擲出80公尺06，爆冷在資格遭到淘汰，而闖進決賽的鄭兆村將在7日凌晨，力拚隊史首面獎牌。

世錦賽鄭兆村楊俊瀚
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