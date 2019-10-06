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田徑世錦賽／「有小將刺激」 美跨欄女將破世界紀錄

2019-10-06 00:14聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

美國穆罕默德打破女子四百公尺跨欄世界紀錄，高興地與紀錄合影。 （新華社）
美國穆罕默德打破女子四百公尺跨欄世界紀錄，高興地與紀錄合影。 （新華社）
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美國穆罕默德昨天在多哈世界田徑錦標賽女子四百公尺跨欄決賽跑出五十二秒一六的成績率先衝線，改寫了自己保有的五十二秒二○的世界紀錄，賽後她驚喜地說：「原本還不知道誰獲得勝利，直到大家告訴我，我才知道破紀錄了。」

二○一六年里約奧運穆罕默德在女子四百公尺跨欄替美國跑回一面金牌，如今成績更上層樓，今年七月在自家舉行的賽事跑出五十二秒二○的世界紀錄，改寫了俄羅斯女將佩瓊金娜保持了十六年的紀錄。

昨天在世錦賽又改寫自己保有的世界紀錄，對於三個月內兩度寫新猷，穆罕默德又驚又喜的說：「一開始我是在看誰贏了，才注意到大家說世界紀錄，這才發現我竟然破了世界紀錄。」穆罕默德也獲得國際田徑總會所頒發的十萬美元的破紀錄獎金。

穆罕默德認為，自己能夠再度刷新世界紀錄，與第二名衝抵終點的同胞好手麥勞克林有很大的關係，認為有小將的競爭刺激下才跑出佳績。

而廿歲的麥勞克林七月的比賽與前輩還相差○點六八秒，三個月後卻只與穆罕默德相差○點○七秒通過終點，也讓外界認為麥勞克林的未來性十分受到期待，但穆罕默德不在意外界評論，「我不會專注在麥勞克林或該領域的其他人，只試著專注在自身和終點線上。」

穆罕默德俄羅斯世錦賽田徑
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