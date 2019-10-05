全運會／保齡球雙人賽高雄摘金 自由車黃葶茵爭先銀恨

2019-10-05 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



108年全運會保齡球賽，5日進行第2日雙人組賽程。男子組由高雄市蔡智遠、曾宏恩摘金，女子組則由台中市張羽萱、王雅婷封后。台中舉辦的自由車場地賽，男子組爭先賽由台中市康世峰、楊勝凱金包銀，女子組台中市王慈均奪金、高雄市黃葶茵「銀」恨。

昨日進帳男子組個人金牌的高雄市，今日男子組雙人賽再繳佳績，蔡智遠、曾宏恩以總成績2516分，擊敗總成績2504分的南投縣陳彥良、林佰峰，再進帳一面金牌，銅牌則由新北市魏俊生、吳政融，以總成績2501分拿下。

女子組部分，上屆宜蘭全運會「銀」恨的台中市，今年捲土重來，由上屆銀牌張羽萱領軍，攜手王雅婷以總分2521分，擊敗本屆女子組個人銅牌王妤卉領銜的新北市，成功摘金，銅牌則由高雄市周佳溱、梁雅萍以總成績2434分拿下。