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全運會／保齡球雙人賽高雄摘金 自由車黃葶茵爭先銀恨

2019-10-05 22:55聯合報 記者林宋以情╱即時報導

108年全運會保齡球賽，5日進行第2日雙人組賽程。男子組由高雄市蔡智遠、曾宏恩摘金，女子組則由台中市張羽萱、王雅婷封后。台中舉辦的自由車場地賽，男子組爭先賽由台中市康世峰、楊勝凱金包銀，女子組台中市王慈均奪金、高雄市黃葶茵「銀」恨。

昨日進帳男子組個人金牌的高雄市，今日男子組雙人賽再繳佳績，蔡智遠、曾宏恩以總成績2516分，擊敗總成績2504分的南投縣陳彥良、林佰峰，再進帳一面金牌，銅牌則由新北市魏俊生、吳政融，以總成績2501分拿下。

女子組部分，上屆宜蘭全運會「銀」恨的台中市，今年捲土重來，由上屆銀牌張羽萱領軍，攜手王雅婷以總分2521分，擊敗本屆女子組個人銅牌王妤卉領銜的新北市，成功摘金，銅牌則由高雄市周佳溱、梁雅萍以總成績2434分拿下。

移師台中舉辦的自由車場地賽，女子組自由車個人全能賽摘銀的亞運好手黃亭茵，今日再度為高雄市出賽爭先賽，再抱回一銀，金牌則由台中市王慈均拿下，高雄市邱靜雯奪銅。男子組爭先賽金銀牌都由台中市包辦，台北市熊崇勛收銅，4公里團隊追逐賽同樣由台中摘金，台中市今日總計進帳3金1銀，累計2日賽程已奪6金1銀。

女子組爭先賽金牌王慈均（中）、銀牌黃葶茵（左）、銅牌邱靜雯（右）。圖／桃園市政府...
女子組爭先賽金牌王慈均（中）、銀牌黃葶茵（左）、銅牌邱靜雯（右）。圖／桃園市政府提供
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保齡球雙人賽高雄市蔡智遠、曾宏恩摘金。圖／桃園市政府提供
保齡球雙人賽高雄市蔡智遠、曾宏恩摘金。圖／桃園市政府提供
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女子組爭先賽高雄市黃葶茵摘銀。圖／桃園市政府提供
女子組爭先賽高雄市黃葶茵摘銀。圖／桃園市政府提供
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保齡球雙人賽高雄市蔡智遠、曾宏恩摘金。圖／桃園市政府提供
保齡球雙人賽高雄市蔡智遠、曾宏恩摘金。圖／桃園市政府提供
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台中市康世峰男子組爭先賽摘金。圖／桃園市政府提供
台中市康世峰男子組爭先賽摘金。圖／桃園市政府提供
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自由車全運會黃亭茵
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