2019國際室內拔河邀請賽 27、28日花蓮體育館登場

2019-10-05 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



108年協會盃室內拔河錦標賽暨2019年國際室內拔河邀請賽10月27日、28日花蓮登場。圖／中華拔河運動協會提供 分享 facebook 108年協會盃室內拔河錦標賽暨2019年國際室內拔河邀請賽，10月27、28日在花蓮縣立體育場點燃戰火，今年這項比賽除邀請到國外勁旅來台獻藝，也是2020年愛爾蘭世界室內拔河錦標賽國手選拔賽。

今年國際賽外隊包括南韓、泰國、馬來西亞、奈及利亞及我國等5個國家隊伍參賽，27日先進行公開熱身賽，28日正式錦標賽登場，地主隊將以協會盃公開男子組600公斤級與女子組540公斤級冠軍隊伍參加正式賽。

除國際邀請賽吸引眾人的目光外，一年一度的國內年終拔河盛事「協會盃」也將同時舉行，競爭最激烈的公開男、女子組分成13個級別，其中以攸關世界室內錦標賽女子540公斤級、男子560公斤級與U23女子500公斤級，這三個項目在2018世界室內拔河錦標賽均取得金牌，也是這次選拔賽當中的重頭戲，備受矚目。

中華拔河運動協會理事長陳建平表示，今年比賽移師「後山」舉辦，受到花蓮縣政府、花蓮縣體育會及教育部體育署的大力幫忙與支持，尤其是花蓮縣政府教育處與花蓮縣立體育場幫忙安排了這麼好的場地，讓優秀選手可以盡情發揮，爭取成為2020年進軍世界盃的國手資格。