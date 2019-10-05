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全運會／北市林昀儒桌球男雙奪金 新北陳思羽女雙連霸

2019-10-05 17:48聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

108年全國運動會桌球競賽進入倒數第二天，前一天替台北市打下混雙金牌、男團銀牌的「桌球神童」林昀儒，今天在男雙部分與王泰崴合拍，在「北市內戰」中以4：1擊敗馮翊新／黎昕陽組合，男單部份也還有望再下一金。

上屆宜蘭全運會，林昀儒與王泰葳就一路過關斬將挺進最終戰，不過金牌戰不敵苗栗縣的陳建安／洪子翔，屈居銀牌。經過兩年的成長，林昀儒蛻變成台灣桌球新星，今年國際賽成果豐碩的他世界排名也來到第10名，成為台灣桌球新「一哥」。

台北市昨天在男團決賽與台南市大戰五點後惜敗，與衛冕擦肩，不過接下來還有個人項目繼續進行。今天上午進行雙打部份，林昀儒／王泰葳所代表的台北市接連擊敗屏東縣、新北市、高雄市後挺進最終戰，在決賽上演「北市內戰」。

金牌賽林昀儒／王泰崴在首局與對手戰至「丟士」的情況下落敗，不過他們很快作出調整，接下來四局分別以11：5、14：12、11：6、11：8拿下，逆轉收下男雙金牌。

女雙部分，尋求衛冕的新北市陳思羽／劉昱昕，前三戰都以4：0橫掃對手，接連拍落台中市、新竹市、新北市挺進最終戰，決賽碰上地主桃園市于修婷／簡彤娟挑戰，但陳思羽／劉昱昕仍技高一籌，以4：2順利完成連霸。

林昀儒桌球全運會
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