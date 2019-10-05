PGA／排名千名外的弟弟順利晉級 球王凱普卡則遭淘汰

2019-10-05 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



凱普卡。 美聯社 分享 facebook 總獎金700萬美元的PGA兒童醫院公開賽前兩輪打完出現有趣情況，美國「世界球王」凱普卡（Brooks Koepka）兩輪打完以總桿數141（-1）桿遭到淘汰，而世界排名1822的弟弟切斯（Chase Koepka）則表現亮眼，以兩輪總桿數135（-7）桿、並列第35成功晉級。

切斯首輪抓下5隻小鳥、無柏忌的完美演出，以66（-5）桿繳卡，次輪他再抓下5隻小鳥、吞1柏忌、1雙柏忌，再度演出紅字表現，順利以兩輪總桿數135（-7）桿晉級，這也是他首度在PGA巡迴賽中闖過晉級線；而「世界球王」前兩輪分別繳出70（-1）、71桿，無緣晉級。

看到弟弟本周有亮眼表現，身為哥哥的凱普卡也備感榮耀，前兩輪打完切斯以5桿之差落後給領先者，接下來兩輪他勢必要火力全開、加緊腳步追趕，衝擊金盃，「如果弟弟奪冠，我會是第一個在第18洞幫他慶祝的人，我想這也許是最酷的事情之一。」

凱普卡認為，兄弟倆都是職業高球選手已不多見。更別提是參與同一場比賽，「如果他取得勝利，這一定會是我今年的亮點。」

切斯則希望能在第三輪比賽中朝低於標準桿7桿目標前進，「這很定很難，你必須打好每一桿，我必須要專注眼前的事情，然後成功去執行，控制好自己的情緒，其實我沒有改變什麼事，只是研究如何將球打到果嶺什麼位置上最好，如果周末我做得更好，絕對有機會衝擊領先者。」

而台灣高球好手潘政琮前兩輪分別揮出68（-3）、72（+1）桿，以兩輪總桿數140（-2）桿遭到淘汰，無緣晉級。