親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

香港緊急法第一夜：全港機能停擺，黑幫亂入打劫？

運動筆記吸引你跑步的理由是什麼？不斷參加馬拉松的樂趣又在哪？【關於跑步】_不怕跌倒，所以飛翔
健行筆記山與海的相遇。太平洋擁抱夏末最美日出秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨
NBA今日最佳好球- Yogi Ferrell (10月4日)今日最佳阻攻- Myles Turner (10月4日)

飛鏢／首度參與公益賽 「不老騎士」人老心不老

2019-10-05 12:46聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「第14屆中華民國全國飛鏢公開賽暨國際飛鏢隊際邀請賽」中華隊成員。記者毛琬婷／攝...
「第14屆中華民國全國飛鏢公開賽暨國際飛鏢隊際邀請賽」中華隊成員。記者毛琬婷／攝影
分享
第14屆中華民國全國飛鏢公開賽暨國際飛鏢隊際邀請賽一連3天在國立體育大學綜合體育館登場，共吸引10個國家、超過2000名選手前來參賽，本屆賽事也可視為明年亞太盃國際飛鏢錦標賽的前哨戰，地主中華隊也要力求站上頒獎台。

台灣飛鏢發展在中華競技飛鏢總會創辦人郭金耀大力推動下，去年成功加入世界飛鏢總會（WDF），隨後又以「Why Taiwan」為主題成功擊敗各國勁敵，爭取到「2020第20屆亞太盃國際飛鏢錦標賽」在台灣舉辦的主辦權。

郭金耀說：「這條路走得十分艱辛，經過了這十幾年的努力，我們成功加入WDF，明年也有亞太盃在台灣舉行，全國飛鏢公開賽從第一屆只有16人參賽到現在超過2000人的規模，真的很不容易。」

現任中華競技飛鏢總會會長的馮勝賢表示，自己參與了4次，希望將來能培育更多飛鏢好手，也希望中華隊在這次比賽能有好成績。

開幕典禮上也進行了「不老騎士」與「ahq電競選手」的跨界公益表演賽，這次全台首次「跨界、跨業、跨齡」的飛鏢賽由兩位「不老騎士」劉洪水、王聰明迎戰年輕電競選手，展開一場別開生面的老少對抗。

67歲的王聰明是第8屆的「不老騎士」成員，熱愛運動的他平時也常打高球，之前在朋友家玩過才開始與飛鏢結緣，不過也只是休閒性質，「這次是第一次比賽，雖然我們年紀大，但內心不老，有著一顆熱情澎湃的心。」

王聰明認為，飛鏢是一個沒有年齡限制的運動，鏢手需要好的穩定性、要有基本的肌耐力，也能啟發頭腦、手眼協調，對年紀大的長者是很不錯的選擇。

而這次兒子王智弘也有參賽，知道爸爸要來進行表演賽，賽前也傳授了幾招，王聰明說：「主要是跟我說手腕的技巧，我比賽中也有射中2支紅心呢！」

「不老騎士」王聰明（右）與劉洪水。記者毛琬婷／攝影
「不老騎士」王聰明（右）與劉洪水。記者毛琬婷／攝影
分享
「第14屆中華民國全國飛鏢公開賽暨國際飛鏢隊際邀請賽」一連三天在國立體大進行。記...
「第14屆中華民國全國飛鏢公開賽暨國際飛鏢隊際邀請賽」一連三天在國立體大進行。記者毛琬婷／攝影
分享

騎士中華隊馮勝賢
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

亞洲大學盃巧固球錦標賽 新莊體育場開打

2019-10-05 12:08

田徑世錦賽／奪地主首金 卡達跳高傳奇拚死也要贏

2019-10-05 10:13

田徑世錦賽／美好手400跨摘金 再度寫世界紀錄

2019-10-05 08:48

高球／「謝謝中信贊助」 謝瑀玲隔7年三輪賽再拿冠

2019-10-05 00:22

田徑世錦賽／西班牙名將申訴成功 110公尺跨欄並列銅牌

2019-10-05 00:21

全運會／北市「神童」領軍 南市桌球男團仍奪金

2019-10-05 00:16

高球／暌違七年收正式三輪賽冠軍 謝瑀玲：我終於贏了

2019-10-04 19:19

桌球／男單世界排名第10 林昀儒：還可以接受

2019-10-04 17:37

全運會／才從成功嶺出來 黃建都助南市粉碎北市連霸夢

2019-10-04 15:25

全運會／陳思羽抱病上陣 助新北市桌球女團4連霸

2019-10-04 14:39

田徑世錦賽／申訴大逆轉 西班牙跨欄好手第五名變銅牌

2019-10-04 11:29

田徑世錦賽／400M史上第三快 巴林女將寫紀錄

2019-10-04 08:16

田徑世錦賽／110跨欄決賽一團亂 西班牙名將申訴遭拒

2019-10-04 00:37

高球／歡樂友緣女子公開賽 謝瑀玲明帶5桿優勢爭冠

2019-10-03 20:46

足球／MINI CUP邁入第三屆 攜手企業用愛打造足球夢

2019-10-03 18:27

羽球／協助戴后拚奧運 賴建誠請辭國家隊教頭

2019-10-03 16:36

Club Med與協會培育滑雪新秀 侯聖慧、李玟儀以進軍冬奧為目標

2019-10-03 16:35

大專社團幹部研習營擴大舉辦 黃鈴娟、王金勇化身講師

2019-10-03 15:56

田徑世錦賽／遭衝撞無緣奪牌 西國好手上訴駁回

2019-10-03 15:44

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／斬獲20次罰球 哈登飆37分擊退殘陣快艇

2019-10-04 16:11

NBA／合體柯瑞超興奮 羅素：來勇士打球是種奢侈

2019-10-04 13:14

MLB／亞古納又不積極跑壘 勇士輸球成隊友箭靶

2019-10-04 15:36

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

中職／總冠軍賽12日開打 猿隊主場票價出爐

2019-10-04 23:07

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-05 11:40

MLB／韋蘭德7局無失分 太空人退光芒搶首勝

2019-10-05 07:47

NBA／金塊小前鋒競爭激烈 總教練：沒人可確保先發

2019-10-04 16:18

NBA／快艇老闆富可敵全聯盟 要蓋專屬球場卻碰壁

2019-10-04 18:02

MLB／勒梅休助洋基拉尾盤 送雙城季後賽14連敗

2019-10-05 11:34

中職／猿隊7轟贏球年度第一 確定猿象爭霸

2019-10-04 22:06

梅花旗／學生棒球員對主審飆國罵 文大：雙管齊下處理

2019-10-04 14:40

12強賽／劉致榮表現太吸睛 洪一中列入觀察名單

2019-10-04 18:06

NBA／今夏持續苦練 維金斯：重拾菜鳥時期的自信

2019-10-04 16:19

MLB／新秀顧著看球沒全力跑 勇士差1分輸紅雀

2019-10-05 00:09

桌球／男單世界排名第10 林昀儒：還可以接受

2019-10-04 17:37

MLB／韋蘭德越老越勇 坦言打算投到45歲

2019-10-04 16:57

MLB／扛洋基季後賽第2戰 田中將大自信以對

2019-10-05 09:43

MLB／佛提奈維奇7局0失分鎖紅雀 勇士扳平戰局

2019-10-05 07:49

NBA／衛少、哈登即將合體 丹東尼：需要時間磨合

2019-10-04 16:00

NBA／缺乏熟悉感成挑戰 勇士熱身首戰湖人驗收

2019-10-05 10:38

12強賽／彭政閔加入教練團 洪總：未來教頭人選

2019-10-04 18:29

亞錦賽／張奕為備戰12強賽辭退 18歲陳柏毓跳級參賽

2019-10-04 18:18

中職／猿保全年第一 粉碎悍將季後賽機會

2019-10-05 00:02

MLB／人生勝利組 名模妻攜幼女加油引韋蘭德燦笑

2019-10-05 08:55

日職／松坂大輔離開中日龍 尋找新東家續打拚

2019-10-04 14:16

全運會／才從成功嶺出來 黃建都助南市粉碎北市連霸夢

2019-10-04 15:25

NBA／籃網雙星皆缺陣 普林斯轟22分退巴西勁旅

2019-10-05 11:15

MLB／國民柯賓首局4保送 平將近百年最糗紀錄

2019-10-04 16:42

NBA／熱身賽首登印度 溜馬沙波尼斯領軍退國王

2019-10-05 09:28

NBA／湯普森養傷為重 明星賽前不會復出

2019-10-04 13:16

亞錦賽／投手身份入選 劉致榮想跟旅外球員學經驗

2019-10-04 15:48

NBA／是否再訪夏威夷？火箭主帥自嘲：可能會是耶誕節

2019-10-04 21:53

12強賽／恰恰接打擊教練 洪總：未來總教練人選

2019-10-05 00:04

MLB／亞古納爭議跑壘仍先發 教頭：不會放棄他

2019-10-05 09:51

NBA／簽下傳奇後衛之子 湖人開季名單競爭激烈

2019-10-05 11:46

MLB／國民追打壞球超過4成 透納：太想要贏球

2019-10-04 16:41

MLB／還沒率美國隊出征12強 吉拉迪先面試小熊

2019-10-05 10:41

田徑世錦賽／美好手400跨摘金 再度寫世界紀錄

2019-10-05 08:48

中職／生涯第二度單場3響砲 林泓育：運氣好

2019-10-04 22:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top