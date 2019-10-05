飛鏢／首度參與公益賽 「不老騎士」人老心不老

2019-10-05 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「第14屆中華民國全國飛鏢公開賽暨國際飛鏢隊際邀請賽」中華隊成員。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 第14屆中華民國全國飛鏢公開賽暨國際飛鏢隊際邀請賽一連3天在國立體育大學綜合體育館登場，共吸引10個國家、超過2000名選手前來參賽，本屆賽事也可視為明年亞太盃國際飛鏢錦標賽的前哨戰，地主中華隊也要力求站上頒獎台。

台灣飛鏢發展在中華競技飛鏢總會創辦人郭金耀大力推動下，去年成功加入世界飛鏢總會（WDF），隨後又以「Why Taiwan」為主題成功擊敗各國勁敵，爭取到「2020第20屆亞太盃國際飛鏢錦標賽」在台灣舉辦的主辦權。

郭金耀說：「這條路走得十分艱辛，經過了這十幾年的努力，我們成功加入WDF，明年也有亞太盃在台灣舉行，全國飛鏢公開賽從第一屆只有16人參賽到現在超過2000人的規模，真的很不容易。」

現任中華競技飛鏢總會會長的馮勝賢表示，自己參與了4次，希望將來能培育更多飛鏢好手，也希望中華隊在這次比賽能有好成績。

開幕典禮上也進行了「不老騎士」與「ahq電競選手」的跨界公益表演賽，這次全台首次「跨界、跨業、跨齡」的飛鏢賽由兩位「不老騎士」劉洪水、王聰明迎戰年輕電競選手，展開一場別開生面的老少對抗。

67歲的王聰明是第8屆的「不老騎士」成員，熱愛運動的他平時也常打高球，之前在朋友家玩過才開始與飛鏢結緣，不過也只是休閒性質，「這次是第一次比賽，雖然我們年紀大，但內心不老，有著一顆熱情澎湃的心。」

王聰明認為，飛鏢是一個沒有年齡限制的運動，鏢手需要好的穩定性、要有基本的肌耐力，也能啟發頭腦、手眼協調，對年紀大的長者是很不錯的選擇。