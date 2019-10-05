田徑世錦賽／奪地主首金 卡達跳高傳奇拚死也要贏

2019-10-05 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



背負著地主奪金的期待，卡達跳高好手巴爾辛（Mutaz Essa Barshim）今天凌晨在男子跳高決賽中，與兩名以中立國身份參賽的俄羅斯選手一路拉鋸，最終他以創下今年世界最佳的2公尺37成績摘下金牌，也是卡達在今年世錦賽上的第二面獎牌。

身為今年世錦賽主辦國，卡達雖然端出超豪華排場讓世界刮目相看，不過地主選手的奪牌成績並不亮眼，在昨天之前只有桑巴（Abderrahman Samba）在男子400公尺跨欄決賽拿下一面銅牌。

不過在今天凌晨舉行的男子跳高決賽中，昔日卡達「跳高神童」巴爾辛未讓地主觀眾失望，他與兩名俄羅斯選手阿基門科（Mikhail Akimenko）、伊文優科（Ilya Ivanyuk）一路拉鋸，其中巴爾辛與伊文優科在2公尺33時都在第三跳才驚險過關，不過接下來的2公尺35三人都在首跳就過關。

在挑戰2公尺37時，巴爾辛第一次試跳就通過，反倒是阿基門科、伊文優科都未能跳過此高度，也讓巴爾辛為卡達贏得這次世錦賽首面金牌，同時也成為世錦賽男子跳高史上首位完成衛冕的運動員。

這一面金牌不僅對卡達意義非凡，對於去年六月遭遇韌帶撕裂傷，養傷了大半年的巴爾辛來說同樣別具意義，他說：「這對我來說是個美夢，能夠在家裡（奪冠），這真的太棒了，幾乎每個人都在這邊，包括我的家人、朋友。事實上我認為自己沒有做好百分之百的準備，但當我來到這邊後，我聽到所有人為我歡呼，讓我覺得自己即使拚死，或是被輪椅或救護車送出場，我都必須竭盡所能。」