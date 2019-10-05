親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

工廠一間間接著關...當年的法國名牌 如今全是東歐代工

陸公司債再襲來！2020將出現離岸債券違約潮

運動筆記【關於跑步】_不怕跌倒，所以飛翔你的BMI做好迎接年底春節大餐節慶的準備了嗎?
健行筆記山與海的相遇。太平洋擁抱夏末最美日出秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨
NBA焦點球員- T.J. Warren (10月4日)焦點球員- Malcolm Brogdon (10月4日)

田徑世錦賽／奪地主首金 卡達跳高傳奇拚死也要贏

2019-10-05 10:13聯合報 記者劉肇育╱即時報導

背負著地主奪金的期待，卡達跳高好手巴爾辛（Mutaz Essa Barshim）今天凌晨在男子跳高決賽中，與兩名以中立國身份參賽的俄羅斯選手一路拉鋸，最終他以創下今年世界最佳的2公尺37成績摘下金牌，也是卡達在今年世錦賽上的第二面獎牌。

身為今年世錦賽主辦國，卡達雖然端出超豪華排場讓世界刮目相看，不過地主選手的奪牌成績並不亮眼，在昨天之前只有桑巴（Abderrahman Samba）在男子400公尺跨欄決賽拿下一面銅牌。

不過在今天凌晨舉行的男子跳高決賽中，昔日卡達「跳高神童」巴爾辛未讓地主觀眾失望，他與兩名俄羅斯選手阿基門科（Mikhail Akimenko）、伊文優科（Ilya Ivanyuk）一路拉鋸，其中巴爾辛與伊文優科在2公尺33時都在第三跳才驚險過關，不過接下來的2公尺35三人都在首跳就過關。

在挑戰2公尺37時，巴爾辛第一次試跳就通過，反倒是阿基門科、伊文優科都未能跳過此高度，也讓巴爾辛為卡達贏得這次世錦賽首面金牌，同時也成為世錦賽男子跳高史上首位完成衛冕的運動員。

這一面金牌不僅對卡達意義非凡，對於去年六月遭遇韌帶撕裂傷，養傷了大半年的巴爾辛來說同樣別具意義，他說：「這對我來說是個美夢，能夠在家裡（奪冠），這真的太棒了，幾乎每個人都在這邊，包括我的家人、朋友。事實上我認為自己沒有做好百分之百的準備，但當我來到這邊後，我聽到所有人為我歡呼，讓我覺得自己即使拚死，或是被輪椅或救護車送出場，我都必須竭盡所能。」

世錦賽羅斯
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

田徑世錦賽／美好手400跨摘金 再度寫世界紀錄

2019-10-05 08:48

高球／「謝謝中信贊助」 謝瑀玲隔7年三輪賽再拿冠

2019-10-05 00:22

田徑世錦賽／西班牙名將申訴成功 110公尺跨欄並列銅牌

2019-10-05 00:21

全運會／北市「神童」領軍 南市桌球男團仍奪金

2019-10-05 00:16

高球／暌違七年收正式三輪賽冠軍 謝瑀玲：我終於贏了

2019-10-04 19:19

桌球／男單世界排名第10 林昀儒：還可以接受

2019-10-04 17:37

全運會／才從成功嶺出來 黃建都助南市粉碎北市連霸夢

2019-10-04 15:25

全運會／陳思羽抱病上陣 助新北市桌球女團4連霸

2019-10-04 14:39

田徑世錦賽／申訴大逆轉 西班牙跨欄好手第五名變銅牌

2019-10-04 11:29

田徑世錦賽／400M史上第三快 巴林女將寫紀錄

2019-10-04 08:16

田徑世錦賽／110跨欄決賽一團亂 西班牙名將申訴遭拒

2019-10-04 00:37

高球／歡樂友緣女子公開賽 謝瑀玲明帶5桿優勢爭冠

2019-10-03 20:46

足球／MINI CUP邁入第三屆 攜手企業用愛打造足球夢

2019-10-03 18:27

羽球／協助戴后拚奧運 賴建誠請辭國家隊教頭

2019-10-03 16:36

Club Med與協會培育滑雪新秀 侯聖慧、李玟儀以進軍冬奧為目標

2019-10-03 16:35

大專社團幹部研習營擴大舉辦 黃鈴娟、王金勇化身講師

2019-10-03 15:56

田徑世錦賽／遭衝撞無緣奪牌 西國好手上訴駁回

2019-10-03 15:44

高球／比中指代價大 韓國前冠軍遭禁賽3年

2019-10-03 13:23

田徑世錦賽／200公尺摘金 英女將成隊史第一人

2019-10-03 11:07

「寵愛自己，從妳開始」 女孩專屬運動課程報名抽機票

2019-10-03 10:49

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／斬獲20次罰球 哈登飆37分擊退殘陣快艇

2019-10-04 16:11

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-05 09:30

NBA／合體柯瑞超興奮 羅素：來勇士打球是種奢侈

2019-10-04 13:14

MLB／亞古納又不積極跑壘 勇士輸球成隊友箭靶

2019-10-04 15:36

NBA／里拉德、歐尼爾饒舌大戰延燒 韋德出面反駁

2019-10-04 11:08

MLB／布勒六局無失分 道奇擊敗國民奪首勝

2019-10-04 12:15

NBA／轉戰波特蘭 加索：扮演好自己的角色

2019-10-04 12:30

NBA／金塊小前鋒競爭激烈 總教練：沒人可確保先發

2019-10-04 16:18

中職／總冠軍賽12日開打 猿隊主場票價出爐

2019-10-04 23:07

NBA／從Big3重返最高殿堂 強森力拚開季名單

2019-10-04 10:49

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

中職／猿隊7轟贏球年度第一 確定猿象爭霸

2019-10-04 22:06

MLB／洋基季後賽首戰交給派克斯頓 田中將大排第二

2019-10-04 11:06

梅花旗／學生棒球員對主審飆國罵 文大：雙管齊下處理

2019-10-04 14:40

12強賽／劉致榮表現太吸睛 洪一中列入觀察名單

2019-10-04 18:06

NBA／今夏持續苦練 維金斯：重拾菜鳥時期的自信

2019-10-04 16:19

NBA／衛少復原佳 火箭東京海外賽有望登場

2019-10-04 10:20

NBA／快艇老闆富可敵全聯盟 要蓋專屬球場卻碰壁

2019-10-04 18:02

桌球／男單世界排名第10 林昀儒：還可以接受

2019-10-04 17:37

MLB／韋蘭德越老越勇 坦言打算投到45歲

2019-10-04 16:57

MLB／新秀顧著看球沒全力跑 勇士差1分輸紅雀

2019-10-05 00:09

NBA／衛少、哈登即將合體 丹東尼：需要時間磨合

2019-10-04 16:00

MLB／韋蘭德7局無失分 太空人退光芒搶首勝

2019-10-05 07:47

12強賽／彭政閔加入教練團 洪總：未來教頭人選

2019-10-04 18:29

全運會／才從成功嶺出來 黃建都助南市粉碎北市連霸夢

2019-10-04 15:25

亞錦賽／張奕為備戰12強賽辭退 18歲陳柏毓跳級參賽

2019-10-04 18:18

日職／松坂大輔離開中日龍 尋找新東家續打拚

2019-10-04 14:16

田徑世錦賽／申訴大逆轉 西班牙跨欄好手第五名變銅牌

2019-10-04 11:29

MLB／國民柯賓首局4保送 平將近百年最糗紀錄

2019-10-04 16:42

城市科大加入開箱挑戰 曹竣崵、傅姿伶軋一角

2019-10-04 12:33

中職／猿保全年第一 粉碎悍將季後賽機會

2019-10-05 00:02

MLB／人生勝利組 名模妻攜幼女加油引韋蘭德燦笑

2019-10-05 08:55

亞錦賽／投手身份入選 劉致榮想跟旅外球員學經驗

2019-10-04 15:48

MLB／佛提奈維奇7局0失分鎖紅雀 勇士扳平戰局

2019-10-05 07:49

NBA／湯普森養傷為重 明星賽前不會復出

2019-10-04 13:16

MLB／客場擊敗勇士 紅雀卡本特：壓力丟給他們

2019-10-04 11:23

12強賽／恰恰接打擊教練 洪總：未來總教練人選

2019-10-05 00:04

MLB／國民追打壞球超過4成 透納：太想要贏球

2019-10-04 16:41

中職／生涯第二度單場3響砲 林泓育：運氣好

2019-10-04 22:48

田徑世錦賽／西班牙名將申訴成功 110公尺跨欄並列銅牌

2019-10-05 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top