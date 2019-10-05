田徑世錦賽／美好手400跨摘金 再度寫世界紀錄

2019-10-05 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



穆罕默德400跨摘金，今年兩度改寫世界紀錄。 美聯社 分享 facebook 多哈田徑世錦賽今天凌晨誕生本屆賽事第二個世界紀錄，美國跨欄好手穆罕默德（Dalilah Muhammad）在女子400公尺跨欄決賽以52秒16的成績率先衝線，改寫了由自己所保持的52秒20原世界紀錄，而第二名衝抵終點的同胞好手麥勞克林（Sydney McLaughlin）也寫下史上第二傑的52秒23佳績。

穆罕默德今年7月才剛在自家舉行的賽事中，以52秒20成績改寫了由俄羅斯女將佩瓊金娜（Yuliya Pechonkina）保持了16年世界紀錄（52秒34），今天凌晨又在世錦賽決賽創下佳績，她在起跑後的前幾欄就取得領先位置，同樣來自美國的20歲小將麥勞克林一路緊追不捨，兩人在跨過最後一欄後僅有不到兩步的差距，最終穆罕默德就以52秒16成績率先衝線，麥勞克林也跑出52秒23佳績。

對於三個月內兩度改寫世界紀錄，穆罕默德賽後難掩興奮之情表示，「這真的意義重大，我很難描述自己的心情，我原本只是抱持著奪得世界冠軍的心情來參賽，沒想到最後又再一次打破世界紀錄。」

穆罕默德指出，自己能再度刷新世界紀錄，與小將麥勞克林帶給她的競爭有很大的關係，「我原本只想努力爭取冠軍，但我卻感受到麥勞克林追近到我的身邊，這迫使我使盡全力，這感覺真的很不錯。」

雖然無緣奪金，但麥勞克林的52秒23也讓她成為女子400公尺跨欄史上跑第二快的選手，她說：「我知道自己能跑得很快，但沒想到是那麼快。我竭盡所能希望幫美國拿下前兩名，我還很年輕，每一天對我來說都是新的體驗。」