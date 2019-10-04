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高球／暌違七年收正式三輪賽冠軍 謝瑀玲：我終於贏了

2019-10-04 19:19聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣高球好手謝瑀玲暌違七年在正式三輪賽中奪冠。圖／TLPGA提供
台灣高球好手謝瑀玲暌違七年在正式三輪賽中奪冠。圖／TLPGA提供
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帶著5桿的領先優勢進入最終輪，台灣高球女將謝瑀玲今天在總獎金10萬美元的2019歡樂友緣女子公開賽以三輪總桿數209（-7）桿、一桿之差驚險封后，抱回冠軍獎金1.8萬美元，這也是她暌違七年再度贏得正式三輪比賽，也讓她忍不住哽咽，「我謝瑀玲這次終於贏了！」

謝瑀玲今天雖然推桿有點失誤，一度被郭艾榛追平，但是靠最後一推救帕，交出74（+2）桿，也驚險保住領先位置，成功捧回金盃；張靖翎錯失兩洞追平機會，打出70（-2）桿，以三輪總桿數210（-6）桿、一桿之差居亞。

謝瑀玲上一次奪冠是2014年TLPGA北海傳承賽兩輪的比賽，但是正式三輪比賽冠軍是2012年仰德女子邀請賽，「這個冠軍久違了！」七年期間拿了好幾次亞軍，都與冠軍擦肩而過，這次終於拿到手，謝瑀玲希望此冠為自己接下來的比賽帶來好運，也期待自己明年能在日巡賽拿下一冠。

相隔七年再嘗正式三輪比賽冠軍，謝瑀玲感謝一路指導她的教練及家人，這次的勝利也帶給她一個肯定，「七年不是一個短暫的時光，這段時間，即使自己曾有懷疑、失落與沮喪，但是因為堅持，仍然相信自己，終於等到這份禮物。」

葉家儒最終輪揮出71（-1）桿，以三輪總桿數212（-4）桿，贏得業餘組冠軍，並在職業排行榜與黃靖、泰國選手喬雷達（Chonlada CHAYANUN）、菲律賓選手丹妮爾拉（Deniella UY）及郭艾榛同桿，並列第四名。

台灣高球好手謝瑀玲暌違七年在正式三輪賽中奪冠。圖／TLPGA提供
台灣高球好手謝瑀玲暌違七年在正式三輪賽中奪冠。圖／TLPGA提供
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台灣高球好手謝瑀玲暌違七年在正式三輪賽中奪冠。圖／TLPGA提供
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