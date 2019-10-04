桌球／男單世界排名第10 林昀儒：還可以接受

2019-10-04 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「桌球神童」林昀儒。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 台灣「桌球神童」林昀儒目前世界排名來到生涯新高的第十名，成為台灣桌球新「一哥」，談到本季個人表現，他不改省話本色，認為目前的世界排名是可以接受的範圍，「當然希望排名越高越好。」

今年8月剛滿18歲的林昀儒本季國際賽成果豐碩，先後在中國大陸和香港公開賽混雙奪冠，阿曼公開賽則囊括男單、男雙和混雙冠軍，下半年又在T2鑽石聯賽馬來西亞站奪冠，八月的捷克公開賽在男單拍落德國前球王奪冠、男雙居亞的成績。

本季一連串亮眼表現也讓林昀儒的世界排名向上提升，來到生涯新高的第十名，本周返台代表台北市出征全運會，接下來他還有多場國際賽，有機會繼續將排名向上推高。

對今年自己的表現，林昀儒僅表示還可以，且希望世界排名越高越好，他透露，結束全運後將前往德國參加公開賽，返台休息兩周後再飛往日本參加世界盃團體賽，之後還有奧地利公開賽、T2鑽石賽、世界盃單打賽及年終賽等。

而今天全運會男子桌球團體賽林昀儒率領的台北市尋求連霸失利，與台南市激戰五點才以2：3落敗，不過他兩點單打都為台北市拿下勝利，他認為全運會的對手都不好打，每一場都要抱著衝擊對手的心態，不能太保守。

儘管今天第一點碰上黃建都節奏被打亂，好在林昀儒即時回穩，第二局照著自己的戰術多幾個來回，把握機會一分一分拿，逆轉取勝，接下來第四點他碰上相差12歲的江宏傑，以3：0橫掃對手，也是台北市唯二取勝的點數。