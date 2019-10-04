全運會／才從成功嶺出來 黃建都助南市粉碎北市連霸夢

2019-10-04 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台南市決勝點靠著黃建都（右）取勝，收下暌違兩屆的金牌。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 104年全國運動會，台南市桌球男團24連霸遭高雄市斬斷，今天最終戰面對尋求連霸、由「桌球神童」林昀儒領軍的台北市，台南市決勝點靠著黃建都以3：1擊敗年僅16歲的馮翊新，助隊以3：2驚險取勝，台南市也收下暌違兩屆的金牌。

台南市在分組循環賽先以3：0擊敗宜蘭縣、3：1力克地主桃園市，最終戰再以3：0橫掃新北市，挺進4強，昨天的4強賽在「桌球王子」江宏傑加入下，以3：1擊敗苗栗縣，取得與台北市爭金的機會。

今天的最終戰，台南市將面對尋求連霸的台北市，台北市本屆由台灣桌球「一哥」林昀儒領軍，他在第一點先丟一局的情況下，上演逆轉，以3：1拍落黃建都，替台北市先馳得點。

不過接下來第二點遭台南市扳平，第三點雙打台南市派出江宏傑搭配楊子儀，以3：2拿下，也助台南市取得2：1的「聽牌」優勢。退無可退的台北市第四點再度派出林昀儒，面對相差12歲的老大哥江宏傑林昀儒展現壓制力，以3：0擊敗前輩，也將戰線延長至第五點決勝負。

決勝點台南市再由黃建都上陣，面對另名年紀更小的馮翊新，以3：1取勝，也幫助台南市收下暌違兩屆的桌球男團金牌。

剛從成功嶺出來、結束12天新訓的黃建都，加上中秋節時腰傷復發，已近一個月沒有正式練球，能有這樣的表現他自己也嚇到，他笑著說：「本想打怎樣就怎樣，結果表現出乎意料，現在可能拿掃把比拿球拍順手。」