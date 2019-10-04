全運會／陳思羽抱病上陣 助新北市桌球女團4連霸

2019-10-04 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



陳思羽抱病上陣助新北市完成全運會桌球女團4連霸。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 108年全國運動會桌球女子團體賽金牌戰，新北市靠著陳思羽、鄭先知領軍，以3：0輕取台北市，順利完成4連霸霸業，另場比賽地主桃園市則以3：0擊敗高雄市，收下銅牌。

本屆全運會移師桃園舉行，多種競賽已提前展開，桌球團體賽今天進行最終日賽程，女團上午9點率先展開，金牌戰由尋求連霸的新北市碰上台北市，新北市本屆晉級路沒遇到太多阻礙，接連以3：0擊敗苗栗縣、高雄市、台中市挺進4強。

不過4強賽遭遇地主桃園市頑強抵抗，最終以3：2險勝，晉級今天的金牌戰。新北市第一點派上鄭先知，以3：0幫助新北市先馳得點，第二點的劉馨尹再以3：1獲勝，助隊取得「聽牌」優勢，第三點雙打抱病上場的陳思羽與劉馨尹合拍，以3：1勝出，助新北市完成4連霸。

講話明顯有鼻音的陳思羽賽後透露，今年幾乎每個月都有比賽，每個地方都待不到半個月就要移動，在沒有充分時間可休息的情況下，導致自己在8月保加利亞公開賽感冒後就生病至今。

「打到一半，就會一直流鼻水。」陳思羽笑著說。對於新北市挑戰4連霸，她表示賽前並未多想，大家各自調整好狀態，把自己的那一分比賽拿下，靠著團隊合作打下勝利。

完成女團連霸後，陳思羽在本屆全運會還有混雙、女雙、女單賽事，結束全運會後她將隨即飛往德國參加公開賽，再接著轉往大陸成都參加女子世界盃，行程滿檔。