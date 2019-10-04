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田徑世錦賽／申訴大逆轉 西班牙跨欄好手第五名變銅牌

2019-10-04 11:29聯合報 記者劉肇育╱即時報導

西班牙奧爾特加(左)遭到撞擊。 路透
西班牙奧爾特加(左)遭到撞擊。 路透
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多哈田徑世錦賽昨天舉行的男子110公尺跨欄決賽出現碰撞意外，其中遭到牙買加麥克里歐德（Omar McLeod）撞擊落居第五名的西班牙好手奧爾特加（Orlando Ortega），雖然在昨天第一時間向大會申訴遭駁回，不過今天卻出現案情大逆轉，國際田徑總會決定讓奧爾特加與法國馬蒂諾-拉加德（Pascal Martinot-Lagarde）並列銅牌。

昨天的男子110公尺決賽，被譽為冠軍熱門的麥克里歐德，在終點前的最後兩欄出現重心不穩的狀況，導致他在最後一欄時撞上了隔壁道的奧爾特加，讓原本排名在第三位的奧爾特加，最終落居到第五名。

對於這樣的結果，奧爾特加昨天賽後隨即透過團隊向國際田總提出上訴，希望要求重賽或是直接頒發銅牌，雖然第一時間傳出陪審團駁回了奧爾特加的上訴，但今天凌晨卻出現大逆轉，組委會決定加頒一面銅牌給奧爾特加，讓他與法國選手馬蒂諾-拉加德共同並列第三名。

西班牙奧爾特加(右)獲得並列銅牌。 歐新社
西班牙奧爾特加(右)獲得並列銅牌。 歐新社
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國際田總在聲明中指出，上訴陪審團重新考慮了此案，並且有鑒於麥克里歐德的阻撓，導致西班牙運動員受到了阻礙，陪審團因此決定接受上訴，讓奧爾特加也獲得一面銅牌。

在昨天的比賽結果中，美國荷路威（Grant Holloway）以13秒10成績奪下金牌，以中立國身份參賽的俄羅斯舒本科夫（Sergey Shubenkov）以13秒15排名第二，第三名法國馬蒂諾-拉加德（Pascal Martinot-Lagarde）則以13秒18摘銅，不過今早大會官網也將跑出13秒30第五名成績的奧爾特加排名提升到第三名，這也導致跑出13秒29的大陸名將謝文駿反倒從第四名將到第五名。

田徑世錦賽羅斯
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