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田徑世錦賽／登史上第三快 巴林400公尺女將摘金寫紀錄

2019-10-04 08:16聯合報 記者劉肇育╱即時報導

多哈田徑世錦賽今天凌晨舉行女子400公尺決賽，來自巴林的上屆銀牌得主納瑟（Salwa Eid Naser），以打破個人及亞洲紀錄近一秒的48秒14成績摘金，並且登上女子400公尺史上第三傑，優異的成績讓她直言「太瘋狂」。

年僅21歲的納瑟，過去兩年在亞洲賽場獨領風騷，包括在雅加拿亞運會包辦女子400公尺與400公尺接力雙金，今年在多哈舉行的亞錦賽，她更一舉包辦了女子200公尺、400公尺、1600公尺接力、1600公尺混合接力四面金牌。

今年世錦賽納瑟先是在1600公尺混合接力幫助巴林拿下銅牌，今天的女子400公尺決賽更是以48秒14的成績率先衝抵終點，這比她原先所保持的個人紀錄49秒08快了將近一秒，而在女子400公尺史上這成績也僅次於德國科赫（Marita Koch）的47秒60與捷克克拉托赫維洛娃（Jarmila Kratochvilova）的47秒99，這兩項成績都是在1985年之前寫下。

不僅拿下金牌的納瑟成績優異，拿下銀牌的2016年里約奧運金牌得主巴哈馬米勒（Shaunae Miller-Uibo）也跑出了48秒37登上史上第六，在兩人之後抵達終點的接下來三位選手也都寫下個人生涯最佳成績，顯示這次女子400公尺決賽的高強度競爭。

對於在女子400公尺決賽摘金並寫下歷史佳績，納瑟直言不可思議，但仍希望有朝一日朝著打破世界紀錄前進，「這真的太瘋狂了，因為我已經完成在混合接力賽的任務，我只希望今天能有一個好的成績，但我現在卻成了世界冠軍，我不知道該怎麼用言語形容。」

而拿下銀牌的米勒雖然難掩失落，但她直言參與了一場瘋狂的競賽，「跑出這樣的成績卻無法贏得比賽，真的太不可思議了，我認為我讓她拉開了一點距離，不過我也跑出了個人最佳成績，這讓我感到相當開心，她真的跑出一場瘋狂的競賽。」

世錦賽米勒田徑
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