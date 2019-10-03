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高球／歡樂友緣女子公開賽 謝瑀玲明帶5桿優勢爭冠

2019-10-03 20:46聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019歡樂友緣女子公開賽今天在苗栗全國花園高爾夫俱樂進行的第二輪賽事，台灣女將謝瑀玲今天切桿、推桿都有好的表現，全場抓6隻小鳥無柏忌的完美演出，揮出66（-6）桿，以兩輪總桿數135（-9）桿，躍居首位，並擁有領先五桿的優勢，邁向明天爭冠之路。

本周追求台巡賽三連冠紀錄林子麒今天打74（+2）桿，以兩輪145（+1）桿暫並列第22位，無緣三連冠。尋求衛冕的台灣業餘選手吳佳晏打出71桿，也以145桿暫並列第22位，也確定無法成功衛冕。

謝瑀玲今天鐵桿跟推桿都有好的表現，將帶著5桿優勢進入最終輪，但她表示自己會抱著平常心去面對比賽，不會因為領先多少桿，而去改變明天決賽的每一個動作或每一桿及每一洞的打法，「冠軍很重要，但執行好每一桿是最重要的。」

她也提及過去幾年也有在領先情況下，反而落敗的紀錄，更有多次居亞，與冠軍擦肩而過的經驗， 現在比較可以平常心看待；謝瑀玲上一次奪冠是2014年TLPGA北海傳承賽，正式三輪比賽冠軍是2012年仰德女子邀請賽。

以5桿之差暫居第二的張靖翎前9洞表現不俗，不過轉場後出現較多失誤，以71（-1）桿繳卡，賽後她透露由於天氣較炎熱，加上球場坡度起伏大，導致體力在最後幾洞時下滑，明天她將盡力把握抓鳥機會、力拚逆轉，「照自己節奏打，穩定發揮就好。」

台灣高球女將謝瑀玲。圖／TLPGA提供
台灣高球女將謝瑀玲。圖／TLPGA提供
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