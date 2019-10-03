足球／MINI CUP邁入第三屆 攜手企業用愛打造足球夢

2019-10-03 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



心路基金會小朋友透過足球體驗課程接觸戶外。圖／大會提供 分享 facebook

邁入第三年的MINI CUP迷你足球錦標賽，經過這幾年來的推廣，除了報名隊伍數逐年提升，提供U10、U8、U6小球員比賽的圓夢舞台之外，今年主辦單位中華民國迷你足球協會特別與琳得科先進科技股份有限公司一起舉辦「大手牽小手 足夢日」活動，邀請心路基金會智能及發展障礙的孩子來到圓山花博園區迷你足球場，一圓他們可以在場上自由奔跑的足球夢。

在今天的兩個小時體驗課程設計中，包含基礎的體適能課程、足球盤球、球感體驗之外，也加入了靜態的足球手作品製作，除了戶外的足球課程，讓孩子們也有紀念品可帶回家留念。

主辦單位中華民國迷你足球協會表示，三年前為了MINI CUP，特別在圓山花博園區打造專屬迷你足球場，隨著近年參加的隊伍數增加，讓越來越多喜愛足球運動的小選手們有發揮的舞台外，也能透過球賽外公益回饋的活動，將足球推廣給不同族群的孩子們，讓他們一同感受在球場奔馳的快感。

本次擔任企業志工的琳得科，在企業內部推動多項CSR活動，除了舉辦生物多樣性講座，推廣保育理念，這幾年更開始帶領員工走出辦公室，實際參與淨灘、植樹、人文關懷等活動，讓員工及眷屬透過身體力行，了解CSR所蘊含的意義。

受邀的心路基金會也特別提到，其實這些智能及發展障礙的孩子很喜歡戶外活動，所以能有企業志工的陪伴和支持，進行較少接觸的足球體驗活動，透過足球或手作活動來進行小肌肉的訓練，對孩子們是相當難得的體驗。最後主辦單位希望未來藉由MINI CUP將足球運動向下扎根，讓更多的企業用愛擴展到社會，也把溫暖送給需要關懷的孩子們，與孩子一同築夢。