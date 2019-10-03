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羽球／協助戴后拚奧運 賴建誠請辭國家隊教頭

2019-10-03 16:36聯合報 記者劉肇育╱即時報導

在今年二月接任羽球奧運培訓隊總教練的賴建誠(右)，今天正式向中華民國羽球協會遞交...
在今年二月接任羽球奧運培訓隊總教練的賴建誠(右)，今天正式向中華民國羽球協會遞交辭呈，希望以個人身份重新協助世界球后戴資穎(右)訓練。 圖／Babminton Photo(資料照)
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在今年二月接任羽球奧運培訓隊總教練的賴建誠，今天正式向中華民國羽球協會遞交辭呈，希望以個人身份重新協助世界球后戴資穎訓練，並爭取明年東京奧運參賽門票，而羽球協會雖然極力慰留但仍決定尊重賴建誠的請辭決定，而新任培訓隊總教練人選最快月底前就能出爐，讓奧運培訓工作不間斷。

34歲的賴建誠，過去就從擔任戴資穎的陪練員到一路成為專屬教練，而去年12月他在中華民國羽球協會召開選訓會議後，確定接掌國家隊兵符，任期從今年2月始至2020年8月東京奧運結束為止，以34歲之齡成為史上最年輕的總教練。

不過賴建誠在日前先以口頭請辭總教練職務後，今天更將辭呈遞交給協會，而羽協也將尊重賴建誠的決定批准辭呈，羽協秘書長李侑龍說，「其實在之前他口頭請辭時我們就極力慰留，不過這一次他連書面辭呈都上交了，我們也會尊重他的決定，讓他協助戴資穎爭取東京奧運門票。」

對於新任國家隊教練人選，李侑龍指出在依照程序遴選的情況下，最快月底前就能出爐，「距離東京奧運時間也所剩不多，我們也希望儘早決定人選，讓培訓不要有斷層，不過依照程序我們必須要先公告遴選、開放報名，之後再開評選會議、選訓會議，並提報到體育署和國訓中心，最快希望能在月底前就決定人選。」

對於賴建誠請辭，體育署署長高俊雄也說：「我們希望教練都能人盡其才，在哪個位置能夠發揮最好，我們都樂觀其成，小戴最近表現有所起伏，不只我們會擔心，賴建誠也希望如何協助小戴能夠更穩定。」

羽球戴資穎
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