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Club Med與協會培育滑雪新秀 侯聖慧、李玟儀以進軍冬奧為目標

2019-10-03 16:35聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

滑雪新秀侯聖慧（左）與李玟儀一起朝冬奧努力。 Club Med提供
滑雪新秀侯聖慧（左）與李玟儀一起朝冬奧努力。 Club Med提供
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全球滑雪假期領導品牌Club Med自2018年開始，投入近千萬預算與中華民國滑雪滑草協會合作「滑雪菁英培訓計畫」，預計於2022年北京冬奧前能培育出滑雪選手正式代表台灣出賽。在中華民國滑雪滑草協會專業教練帶領之下，兩次送訓共計20名學員前往Club Med位於日本北海道及歐洲阿爾卑斯山上的度假村受訓，其中表現最傑出的侯聖慧預計將於這個雪季出賽FIS官方賽事，踏出代表台灣出賽邁向冬奧的第一步。為協助選手做好準備，Club Med特別邀請侯聖慧體驗台灣首見的歐美選手訓練用滑雪模擬器，更邀請選手學姊李玟儀到現場幫學妹加油打氣同時指點迷津，預祝聖慧能順利完成生涯第一場比賽！

Club Med帶領選手前進中國北大壺 備戰年底FIS賽事

由於沒有適合的氣候及場地，滑雪相對於棒球、籃球…等運動，獲得的關注及發展資源一向很有限。但Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau卻有不同看法。他表示：「滑雪在台灣的確不是主流運動，但這一兩年來，我們發現有越來越多的消費者前往日本及中國，甚至遠赴歐洲阿爾卑斯山上Club Med度假村體驗滑雪。因此我們除了在台灣推廣快樂的滑雪文化，更希望透過長期協助有潛力的滑雪選手移地訓練，幫助他們奪下好成績，進而影響更多台灣民眾參與滑雪運動，而這些運動都可以在Club Med度假村找到最好的練習場地。」

為了提早讓年輕選手備戰賽事，Club Med除了引進能模擬世界各地雪場速度以及過去世界級重要賽事旗位的滑雪模擬器讓選手體驗，更將送出包含侯聖慧在內共6位小選手到位於中國吉林的北大壺度假村移地訓練。Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau表示：「Club Med擁有享譽全球的優質雪場及專業訓練資源，希望透過即將到來的北大壺移地訓練行程，能讓選手們提早熟悉氣候環境及雪質，滑出個人最佳成績。」

選手在Club Med進行訓練。 Club Med提供
選手在Club Med進行訓練。 Club Med提供
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體驗受訓以來最完美食宿及教練資源 侯聖慧希望以好成績回報

10歲開始滑草，11歲在父母的帶領下接觸滑雪運動，侯聖慧在成為選手的過程中也曾對訓練感到厭煩，但在父親的鼓勵及自己努力調適下，目前正朝著成為出色選手而努力。預計在今年底參與第一場賽事的侯聖慧，最大的目標就是要不受傷地順利完成比賽，同時開始一步步累積出賽經驗。

今年一月侯聖慧第一次前往Club Med位於歐洲的度假村移地訓練，對於在Club Med受訓印象最深刻的一件事，侯聖慧說：「在Club Med受訓最棒的地方就是吃跟住都是超一流水準，而且駐場的教練很包容我們，除了滑雪技巧之外，不論是選手的食衣住行或是裝備該怎麼穿，他們都很願意分享而且總是盡力想辦法回答我們的問題，希望有機會還是能回到Club Med的場地 訓練。」對於每個滑雪選手心中最重要的冬奧盛會，侯聖慧表示：「以我目前的成績來說，要參與2022冬奧有一定的難度，但我會把握每次出賽爭取好成績，挑戰能有在奧運出賽的機會。」

學姊李玟儀提點訓練小訣竅 勉勵學妹一步步朝冬奧出發台邁進

自2018年開始出賽FIS賽事的16歲小將李玟儀，在父親的全力支持下，正一步步朝自己的夢想努力。李玟儀說：「我最大的夢想就是參與奧運，但不奢望一定要站在頒獎台上，能站上奧運出發台同時完成一場比賽我就很滿足了，這是推動我要更上一層樓的最主要力量。」她同時也很感謝有廠商願意加入支持滑雪運動的行列，也期待未來有更多台灣選手能一起在賽場上互相競爭，讓自己更進步。

在今年參與協會體能測驗時第一次見面，同時一起前往紐西蘭訓練的兩位選手，因為擁有比較豐富的出賽經驗，李玟儀特別擔任學姊的角色，回答侯聖慧關於訓練上的疑問，同時也提點學妹不要太心急，她說：「因為聖慧滑雪的年資還不夠長，姿勢比較不固定，在訓練時也比較不懂得調適。但其實這都需要經驗以及場上時間的累積，只要持續維持訓練避免受傷，慢慢就能體會怎麼運用自己的身體以及了解教練想要傳達的知識。」

滑雪新秀侯聖慧測試滑雪體驗器。 Club Med提供
滑雪新秀侯聖慧測試滑雪體驗器。 Club Med提供
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Club Med帶來專業滑雪模擬器 歡迎消費者體驗滑雪拿大獎

希望能共同攜手前進冬奧的兩位選手今日也登上Club Med準備的滑雪模擬器比「滑」一段。第一次在螢幕前滑雪的侯聖慧表示：「感謝Club Med特別準備了這個模擬器，之前有聽過類似的機器，這次實際操作過後沒想到跟滑在雪上還真有點像，沒雪的時候應該會是很好的訓練夥伴。聽說這週末Club Med特別開放給一般民眾體驗，大家可以一起來挑戰看看，以後實際滑雪就不再害怕啦！」

為讓更多台灣消費者入門滑雪運動，自10/4起至10/6，Club Med於新光三越 A11四樓信義運動場 X-plaza 重金引進國外滑雪選手練習專用的專家級滑雪模擬機，現場特別安排教練指導，將Club Med雪村貼心服務完美移植台北街頭，帶給消費者專業安全的滑雪體驗。

三天活動期間更推出限定好禮，凡號召好友進行滑雪模擬機體驗，即有機會獲得『Club Med 日本北海道Sahoro五天四夜雙人滑雪食宿行程』，不僅如此，現場同時設有與加拿大品牌Roots聯手打造的木質調泡泡屋，捎來濃厚的冬季氣息，想在台北體驗雪地快感就趁現在。

(由左至右)Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau、滑...
(由左至右)Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau、滑雪新秀侯聖慧、選手李玟儀、中華民國滑雪滑草協會副理事長陳建、選手教練李永德一同為年輕選手加油。 Club Med提供
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奧運阿爾卑斯山北海道夢想
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