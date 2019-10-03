田徑世錦賽／遭衝撞無緣奪牌 西國好手上訴駁回

2019-10-03 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



西班牙奧爾特加因遭對手衝撞影響無緣奪牌，提出上訴但遭到國際田總駁回，但網路上有不少人聲援他。 美聯社 分享 facebook

多哈田徑世錦賽今天凌晨舉行的男子110公尺跨欄決賽出現意料外的狀況，兩大奪金熱門牙買加麥克里歐德（Omar McLeod）因與西班牙奧爾特加（Orlando Ortega）發生身體碰撞遭判失格，而受到影響落入第五名的奧爾特加也在賽後直言無法接受這樣的結果，並希望國際田徑總會能夠有所作為。

今年世錦賽將挑戰男子110公尺跨欄二連霸的麥克里歐德，在今天凌晨的決賽中從第四道出發且起步後就與美國荷路威（Grant Holloway）並列領先位置，不過在跨過第九個欄架後，麥克里歐德就出現重心不穩的狀況，並在跨最後一個欄架時與第五道的西班牙奧爾特加發生身體碰撞，導致他在衝線前摔倒在地，並遭判失格。

在一陣混亂後，美國荷路威以13秒10成績奪下金牌，以中立國身份參賽的俄羅斯舒本科夫（Sergey Shubenkov）以13秒15排名第二，第三名法國馬蒂諾-拉加德（Pascal Martinot-Lagarde）則以13秒18摘銅，至於遭到撞擊的里約奧運銀牌奧爾特加則是落居第五名。

對於因非自身因素影響到比賽成績，奧爾特加賽後也表示不能接受這樣的結果，並向大會申請上訴，「我能夠理解比賽規則，並且尊重我所有的對手，但是如果我是因為實力不如人，或是因為對手比我更快，現在這樣的結局我不能接受。為了這個賽事我努力練習一整年，我認為國際田聯必須做點什麼，畢竟這不是第一次發生。」

奧爾特加賽後也在網路上獲得網友聲援，認為國際田總應該還給他一個公道，而奧爾特加的團隊也向國際田總申請上訴，並要求讓奧爾特加一人重新比賽，或是將銅牌頒給奧爾特加，因為該團隊認為奧爾特加在遭到衝撞前正是處在第三名的位置，但這樣的抗議卻遭到上訴陪審團拒絕。