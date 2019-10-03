田徑世錦賽／200公尺摘金 英女將成隊史第一人

2019-10-03 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



23歲的英國短跑女將艾薛爾-史密斯，在女子200公尺飆出21秒88的英國新紀錄，風光帶回隊史第一面200公尺世界級金牌。 美聯社 分享 facebook

站上多哈世錦賽女子100公尺頒獎台沒幾天，英國短跑女將艾薛爾-史密斯（Dina Asher-Smith）今天嘗到生涯另一場大勝，23歲的她在女子200公尺飆出21秒88的英國新紀錄，風光帶回隊史第一面200公尺世界級金牌。

從100公尺「銀」恨到200公尺摘金，艾薛爾-史密斯在賽後留下感動淚水，她笑中帶淚的說：「通常我很健談，但現在我不知道該說些什麼。每個人都說『妳是最大熱門』，但妳必須去做、去展現，我也專注在此。」

台灣時間周一凌晨舉行的女子100公尺決賽，艾薛爾-史密斯就帶回英國暌違36年的世界大賽獎牌，今天獎牌成色從100公尺的銀色升級成最高等級的金色，讓她成為英國第一人；她感觸滿懷的說，世界冠軍一直是自己的目標，「我總是夢想著，現在美夢成真了！」

艾薛爾-史密斯成為決賽唯一跑進22秒內的女將，美國女將布朗（Brittany Brown）以22秒22摘銀，瑞士坎姆邦迪（Mujinga Kambundji）以22秒51奪銅。

早在孩提時代，艾薛爾-史密斯就展現了短跑天賦，她的國小老師帕帕多波露絲（Mandy Papadopoulos）回憶說，清楚記得新科冠軍當年在運動會的驚人表現，「我們那時還落後幾分，需要贏下最後一趟比賽，而誰是最後一棒？就是艾薛爾-史密斯，她就像一陣風，讓大家啞口無言。」

除和雙親分享奪金榮耀，艾薛爾-史密斯也和恩師布萊基（John Blackie）開心慶祝。她形容布萊基就像自己的「第二個爸爸」，是家人般的存在，「很多人對他感到好奇，而他不是喜歡出鋒頭、希望更多注意的人，他的快樂在於幫助其他人發揮潛能，他謙虛又善良，我愛他。」