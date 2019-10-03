親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

南方澳斷橋究責 林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默發文這樣說…

運動筆記【關於跑步】男人會背叛你，但跑步不會破二--原來是個錯
健行筆記猴山岳、二格山、南邦寮山O形在潮境公園，坐看潮來潮往
NBA今日最佳好球- Chris Clemons (10月1日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月1日)

田徑世錦賽／200公尺摘金 英女將成隊史第一人

2019-10-03 11:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

23歲的英國短跑女將艾薛爾-史密斯，在女子200公尺飆出21秒88的英國新紀錄，...
23歲的英國短跑女將艾薛爾-史密斯，在女子200公尺飆出21秒88的英國新紀錄，風光帶回隊史第一面200公尺世界級金牌。 美聯社
分享

站上多哈世錦賽女子100公尺頒獎台沒幾天，英國短跑女將艾薛爾-史密斯（Dina Asher-Smith）今天嘗到生涯另一場大勝，23歲的她在女子200公尺飆出21秒88的英國新紀錄，風光帶回隊史第一面200公尺世界級金牌。

從100公尺「銀」恨到200公尺摘金，艾薛爾-史密斯在賽後留下感動淚水，她笑中帶淚的說：「通常我很健談，但現在我不知道該說些什麼。每個人都說『妳是最大熱門』，但妳必須去做、去展現，我也專注在此。」

台灣時間周一凌晨舉行的女子100公尺決賽，艾薛爾-史密斯就帶回英國暌違36年的世界大賽獎牌，今天獎牌成色從100公尺的銀色升級成最高等級的金色，讓她成為英國第一人；她感觸滿懷的說，世界冠軍一直是自己的目標，「我總是夢想著，現在美夢成真了！」

艾薛爾-史密斯成為決賽唯一跑進22秒內的女將，美國女將布朗（Brittany Brown）以22秒22摘銀，瑞士坎姆邦迪（Mujinga Kambundji）以22秒51奪銅。

早在孩提時代，艾薛爾-史密斯就展現了短跑天賦，她的國小老師帕帕多波露絲（Mandy Papadopoulos）回憶說，清楚記得新科冠軍當年在運動會的驚人表現，「我們那時還落後幾分，需要贏下最後一趟比賽，而誰是最後一棒？就是艾薛爾-史密斯，她就像一陣風，讓大家啞口無言。」

除和雙親分享奪金榮耀，艾薛爾-史密斯也和恩師布萊基（John Blackie）開心慶祝。她形容布萊基就像自己的「第二個爸爸」，是家人般的存在，「很多人對他感到好奇，而他不是喜歡出鋒頭、希望更多注意的人，他的快樂在於幫助其他人發揮潛能，他謙虛又善良，我愛他。」

世錦賽世界大賽
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

田徑世錦賽／陳奎儒110欄無緣決賽 奧運未達標

2019-10-03 01:38

田徑世錦賽／陳奎儒無緣決賽 21歲美將意外摘金

2019-10-03 07:20

田徑世錦賽／比同齡柏特快 萊爾斯：我的時代

2019-10-03 01:28

女子拳擊世錦賽／台6好手 為東奧資格賽試水溫

2019-10-03 01:32

「寵愛自己，從妳開始」 女孩專屬運動課程報名抽機票

2019-10-03 10:49

北京女網／台兩組種子先後落馬

2019-10-03 01:25

全運會／桌球神童林昀儒領軍 北市將爭團體四強門票

2019-10-02 21:10

北京女網／苦戰100分鐘 詹家姊妹16強止步

2019-10-02 20:52

田徑世錦賽／200公尺新王者 萊爾斯拒當柏特接班人

2019-10-02 18:31

北京網賽／挺過3盤考驗 墨瑞復出首返8強

2019-10-02 15:37

北京女網／頭號種子遭狙擊 謝淑薇雙打連2站次輪出局

2019-10-02 15:37

田徑／前教練涉禁藥遭禁 「長跑之王」莫法拉：零容忍

2019-10-02 15:16

田徑世錦賽／美國鳥人險勝 撐竿跳連霸史上第二人

2019-10-02 15:11

翻轉南北政經現實的可能 橄欖球世界盃的另種世界

2019-10-02 14:37

田徑世錦賽／世錦賽初體驗 萊爾斯200公尺摘金

2019-10-02 12:35

羽球／對決球王後 周天成找到新打法

2019-10-01 23:57

田徑世錦賽／陳奎儒 跨進準決賽拚東奧

2019-10-01 23:53

永信杯／王者豐商創6連霸 東山高中5連后

2019-10-01 21:55

羽球／拚東奧門票 周天成：是比實力非排名

2019-10-01 21:41

澎湖國際鐵人三項賽 日本神谷泰平奪冠

2019-10-01 19:50

桌球／「神童」林昀儒省話出名 小天勉勵不忘自嘲

2019-10-01 18:49

永信杯／把自己當明星壯膽 崇蘭國小76人闖四強

2019-10-01 18:07

奧會／資深體育人交流會 國際體育事務人才經驗傳承

2019-10-01 17:56

羽球／尬球王飲恨悟出新戰術 周天成：是秘密

2019-10-01 17:19

高苑科大鄭又睿 獲世界健力賽2金1銀

2019-10-01 16:42

田徑世錦賽／多哈觀眾不捧場 國際田總喊失望

2019-10-01 15:17

東京網賽／復出首站入境隨俗 約克維奇玩起相撲

2019-10-01 13:27

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／8局下灌3分逆轉 國民外卡戰淘汰釀酒人

2019-10-02 11:26

中職／兄弟下半季封王 洪一中點名這3人是關鍵

2019-10-02 17:29

NBA／熱火老將體檢未過 訓練營前被送回家

2019-10-02 11:19

NBA／就差一票創造歷史 歐尼爾至今記恨CNN記者

2019-10-02 13:42

NBA／每場打滿48分鐘？ 柯瑞笑稱總教練已經證實

2019-10-02 16:57

NBA／湖人中鋒開訓搶眼 哈沃德：防守聯盟最強

2019-10-02 18:03

NBA／考慮重返NBA？伯加特：若有爭冠實力球隊邀約

2019-10-02 16:57

NBA／改善跳投貧弱缺點 字母哥將向考佛請益

2019-10-02 16:29

MLB／不是克蕭也不是柳胖 道奇首戰推布勒先發

2019-10-03 07:03

NBA／加盟巫師 湯瑪斯有大咖相挺

2019-10-02 13:45

MLB／美聯外卡戰 運動家派王牌米納亞對陣光芒

2019-10-02 14:22

NBA／詹皇一改冷漠態度 樂當湖人一分子

2019-10-02 13:43

田徑世錦賽／陳奎儒110欄無緣決賽 奧運未達標

2019-10-03 01:38

中職／彭政閔封王後先休息 周思齊先發上陣

2019-10-02 17:59

NBA／保羅備受雷霆歡迎 施羅德：他仍是超級巨星

2019-10-02 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top