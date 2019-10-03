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「寵愛自己，從妳開始」 女孩專屬運動課程報名抽機票

2019-10-03 10:49聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

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女孩們愛自己動起來！11月3日台北國泰金融中心廣場將舉辦大型女生專屬運動活動，上、下午各限量五百人次，報名好禮包括Reebok聯名T恤、Reebok毛巾、瑜珈墊或小清新網美包等，快揪閨密們上報名網站搶票囉！

在台灣，超過8成女性認為可以不靠他人而經濟獨立，在女性開銷之中，又以旅遊、理財、休閒、進修、美食與家人等項目為最多，女性消費的最大期待便是「寵愛自己」。中華民國文化休閒運動協會看準近年女權勢力抬頭，與國泰金控共同在11月3日打造「寵愛自己，從妳開始」系列課程，活動將於國泰金融中心廣場展開，報名自即日起至10月14日12時截止，課程主題包含運動、旅遊、自主規劃人生、實踐理想生活等主題，藉由專業老師的建議，讓女性透過正確觀念「寵愛自己」，實踐自己理想生活，活得健康又美麗！

講座豐富多元　全方位作為女力最強後盾

國泰金控秉持作為女性最強後盾的原則，希望能全方位愛護女性，於室內講座中邀請金控投資長程淑芬，分享女性面對不同的人生階段，如何更自主規劃，找到家庭與工作間的平衡，更有本錢經濟獨立好完成「寵愛自己」的目標。

另外，主辦單位還與長榮航空、Reebok以及智榮基金會等單位合作，分別祭出旅遊、運動以及心理等主題講座，現場更舉辦抽獎活動，獎項包含Reebok所提供市價近3千元的後背包，以及長榮航空亞洲線不限航點來回機票，超值好康只為寵愛女性，讓女性儲備更多能量；而智榮基金會將發表「從粉紅到玫瑰金——女性主宰的生活敘事」主題講座，帶領參與者了解自我內心需求，期待生活上的實踐能讓女性達成「女力成真」！

國際級專業運動團隊打造量身運動課程　姐妹作伙動起來

　　

知名運動品牌Reebok在本次「寵愛自己，從妳開始」活動中，分別推出室內講座、戶外瑜珈及有氧運動課程，邀請專業瑜珈老師與Reebok全球獨家合作夥伴LESMILLS(萊美)為女性量身打造訓練課程，身影遍布全球的LESMILLS，是有氧團體課程的領導品牌，這次準備獨樹一格的有氧運動，邀請女性們一起動起來，掌握力量、勇往直前。

即日起開放限量報名　女孩們揪閨密一起愛自己

本次「寵愛自己，從妳開始」活動由中華民國文化休閒運動協會主辦、國泰金控為主要贊助企業，將自即日起至10月14日12時開放報名，針對成年女性，只要對課程有興趣者皆可參加，活動分為上下午兩梯次，每梯次限額500人，每梯次課程不盡相同，民眾們可自由選擇，亦可參加全天課程再享折扣價，期待多元的課程，能讓女性們收穫滿滿，實踐「寵愛自己」的精神。

報名網址

瑜珈金融中心長榮
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