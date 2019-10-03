田徑世錦賽／陳奎儒無緣決賽 21歲美將意外摘金

2019-10-03 07:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



我國男子110公跨欄紀錄保持人陳奎儒，今天在多哈田徑世錦賽準決賽跑出13秒52，無緣決賽也沒達到東京奧運標準，最終金牌則由美國荷路威（Grant Holloway）帶走，和陳奎儒準決賽同組的里約奧運金牌、倫敦奧運世錦賽金牌的牙買加好手麥克里歐德（Omar McLeod）意外衛冕失利。

荷路威以13秒10率先衝線，以0.05秒之差擊敗2015年冠軍、俄羅斯舒本科夫（Sergey Shubenkov），法國馬蒂諾-拉加德（Pascal Martinot-Lagarde）則以13秒18摘銅。

21歲的荷路威是決賽最年輕的跑者，且先前還有腿傷問題，他笑說：「我因為傷勢問題不是熱門人選，不過我付出所有，事情就發生了。」

尋求衛冕的麥克里歐德，準決賽雖跑出分組最佳的13秒08，但決賽位於第4道的他卻踢倒兩個欄架，還影響到隔壁第5道的西班牙奧爾特加（Orlando Ortega），最終獲得第5名的奧爾特加衝線後擺出不滿手勢，麥克里歐則是直接遭取消資格。

預賽以13秒57晉級的陳奎儒，今天凌晨先登場的準決賽排在第2組第8道登場，他起跑後還和眾好手緊咬，但先踢到第2個欄架，第4個欄架也沒完全躍過，兩個小失誤影響速度，最終的13秒52成績排在分組第5，沒能晉級決賽，也無緣達到東京奧運參賽標準13秒32。

雖沒能在世錦賽如願達標，桃園全運會19日登場，陳奎儒有機會再次挑運東奧標準。